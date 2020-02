JCE convoca elecciones para el 15 marzo sin explicar fallos

El órgano fijó nueva fecha, pero no habló del colapso del voto automatizado

Sin dar una explicación de lo que provocó el fallo en el sistema de voto automatizado que obligó a que se suspendieran las elecciones municipales del pasado domingo, la Junta Central Electoral (JCE) convocó a nuevos comicios para el próximo 15 de marzo, pero esta vez sólo con el uso de boletas físicas en todos los colegios electorales.

La decisión fue tomada por el Pleno de la JCE que se reunió ayer de manera extraordinaria y dictó una nueva proclama con la cual llamó a nuevas elecciones municipales para que estas se celebren en 27 días. La proclama fue leída por el secretario de la Junta, Ramón Hilario Espiñeiras, en presencia de todos los miembros de la institución que no ofrecieron ninguna declaración. En el segundo punto de la proclama, la JCE advierte que ésta sólo se mantiene abierta en el nivel municipal en la República Dominicana, de manera exclusiva para los candidatos y candidatas de ese nivel de elección e igualmente se mantienen los mismos criterios de candidaturas y pactos de alianzas o coaliciones municipales que fueron concertados y aprobados con respecto a las elecciones del pasado 16 de febrero.

Reiteran llamado a dominicanos

En tal sentido, la institución electoral reiteró la convocatoria a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos por la Junta y a todos los dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en dichas elecciones, por las autoridades de los Ayuntamientos y Juntas Distritales que ejercerán sus funciones durante el período constitucional 2020-2024.

“El día domingo quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020) se celebrarán las Elecciones Extraordinarias Generales Municipales de la República Dominicana, y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales para elegir el Alcalde o la Alcaldesa del Distrito Nacional y el Vicealcalde o Vicealcaldesa, los/as Alcaldes/as Municipales y sus Vicealcaldes/as, los Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, así como los Directores/as, Subdirectores/as y Vocales de los Distritos Municipales, a través del uso de boletas físicas en todos los Colegios Electorales”, establece la proclama electoral.

En consecuencia, la JCE reitera los 3,849 cargos municipales disponibles para elegir por lo que estos serán los mismos en el Distrito Nacional y los 157 municipios a nivel nacional, así como en los 235 Distritos Municipales del país, señalados en la proclama dictada por la Junta Central Electoral el 8 de noviembre del 2019.

El organismo también reiteró los topes de gastos para candidatos del nivel municipal, ratificados en la referida proclama del 8 de noviembre del 2019.

Para los fines de esta elección extraordinari, regirán las propuestas de candidatos y candidatas para los cargos municipales que fueron aprobados por las Juntas Electorales correspondientes, los cuales figurarán en boletas, cuya impresión total autoriza la JCE, correspondiéndose a las mismas candidaturas que participaron el 16 de febrero del 2020. El pasado domingo, la JCE había convocado y dejado abiertas las elecciones municipales, en cuyo certamen se iba a utilizar una modalidad híbrida de votación, usándose en 18 municipios el voto automatizado y en 140 las boletas físicas. En lo que respecta a la modalidad electrónica, las máquinas colapsaron y el sistema no cargó completamente las boletas automatizadas, situación por la cual muchos candidatos de diversos partidos no aparecían en sus respectivos recuadros. El voto automatizado sólo funcionó en un 12% y un 88% no subió.

Juristas dicen suspensión no existe

La suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo dejó en evidencia que existe un vacío legislativo en las leyes electorales que no prevén la interrupción del proceso democrático, sino su anulación, que es facultad de las juntas electorales y el Tribunal Superior Electoral. Juristas consultados sobre este tema coinciden en la competencia del órgano electoral de organizar y garantizar el proceso, pero difieren en el precedente que deja. A juicio de la abogada constitucionalista Patricia Santana Nina, la JCE al suspender los comicios, por la razón que sea, excedió sus competencias. “No hay dudas de las competencias constitucionales para garantizar y organizar el proceso electoral. Pero ni el constituyente ni el legislador previeron dar a la Junta ese poder”, dijo a elCaribe. “Si bien ante escenarios irregulares deben tomarse medidas, son las demandas de nulidad justamente las que se consideraron para resolver estos conflictos sin detener el más importante proceso democrático”, añadió.

Jaime Rodríguez, abogado en derecho constitucional, señala en contraposición que se podría encontrar justificación legal desde el punto de vista de derecho administrativo para validar que la administración pública “motus propio ante el hecho palpable de que hay una irregularidad en el procedimiento pueda anular ese procedimiento para iniciarlo de nuevo”.

Previo a la decisión de la JCE de convocar nuevas elecciones, ambos juristas explicaron que la Ley 15-19 de régimen electoral, así como la 29-11 del TSE, regulan el mecanismo para anular las elecciones y cómo convocar a nuevos comicios y que la suspensión “simplemente no existe”. Una fuente del área del TSE confesó a elCaribe que para llamar a nuevas elecciones, primero las elecciones deben ser anuladas por el TSE, que es el facultado para esos fines de acuerdo a la Ley Electoral. “La JCE no puede anular unas elecciones porque es un órgano administrativo no jurisdiccional”, dijo la fuente.

Respecto a las elecciones extraordinarias, explicó que el texto constitucional hace referencia a llamar a nuevas elecciones, por ejemplo, cuando se crean nuevas demarcaciones que necesitan escoger sus autoridades o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones en determinadas demarcaciones.

Caso PRM

El PRM pidió que se garantice la integridad física del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, jefe de la avanzada de Luis Abinader, candidato presidencial. El oficial fue entregado ayer a la Policía luego de denunciar que era acosado por supuestos policías, tras informar al PRM que organismos del Estado buscaban maniobrar para vulnerar, vías puertos de un servidor de la JCE, el proceso electoral ayer domingo.

El PRSC y el PRM dicen no fueron consultados

El presidente de la Junta dijo ayer en la mañana al llegar a la sede de la institución que ya había escuchado a los observadores de los organismos internacionales, al empreariado y al liderazgo político nacional, pero más tarde, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, afirmó que el órgano comicial actuó nuevamente como “subalterna del oficialismo”, debido a que convocó nuevas elecciones para el 15 de marzo, sin consultar con los partidos políticos.

“La Junta Central vuelve actuar como subalterna del oficialismo, sin consultar a ningún otro partido acoge la sugerencia del PLD al convocar elecciones municipales extraordinarias para el 15 de marzo”, escribió el político en sus redes.

De igual modo, hizo un llamado a los partidos opositores para que unifiquen sus propósitos e impulsar el cambio al que aspiran los dominicanos.

Mientras, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo que el organismo electoral no consultó al delegado político de ese partido opositor para tomar la decisión. “No hemos sido consultados, no sabíamos nada”, afirmó.