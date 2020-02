Tamayo y Miches con alta tasa embarazo adolescente

Un reciente informe de la organización de ayuda humanitaria World Vision revela que los municipios Miches y Tamayo encabezan las comunidades de mayor tasa de embarazos en adolescentes en el país.



Con una población de 95,883 hogares, donde viven adolescentes entre 12 y 18 años dentro de los diez programas municipales que apoyan a nivel nacional, la organización internacional resalta que un 10.9% de jóvenes en Miches y 9.5% en Tamayo, están o han estado en embarazadas.

Según un comunicado de la entidad, de 3,200 adolescentes encuestados en las diversas zonas del país, 1,630 de ellos revelaron que han sufrido algún tipo de relación abusiva, para un 51%, mientras que, el estreno sexual precoz o embarazo adolescente ocupa un 8%; el matrimonio infantil un 2% y abuso sexual alcanza el 21%.

World Vision destacó que, en Miches, el 42.7% de los encuestados vienen de familias monoparentales donde las madres lideran el hogar; el 4.3% de adolescentes vive con su esposo/a, siendo esta la tasa más alta de todos los municipios evaluados. El 11% vive con otro miembro de la familia y el 1.6% vive solo/a.

En el caso de Tamayo, los casos de estudio fueron similares, arrojando que un 30% de adolescentes conviven sólo con sus madres, el 14.8% con otros familiares y un 0.5% vive solo/a.

Catalina Encarnación, especialista de Protección de la Niñez de World Vision, reveló que el 72.8% de los adolescentes en Miches y el 69.3% en Tamayo han sufrido algún tipo de relación abusiva y de explotación sexual, por lo que apoyar a estas comunidades será un punto de enfoque de la organización para contribuir a un cambio cultural y social que fomente la eliminación de la violencia contra la niñez.

En este orden, la organización dijo que continuará fortaleciendo la gestión de los diversos mecanismos de protección de la niñez, como son los Directorios Municipales, Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, así como la conformación de las Redes Locales de Protección, las cuales promueven, vigilan y permiten exigir los derechos vulnerados.

“Capacitar, educar y empoderar a la comunidad en sus diversas etapas incidirá en la prevención de embarazos a temprana edad en las niñas y adolescentes de la comunidad, así como les facilitará nuevas herramientas para su desarrollo integral”, destaca el comunicado.

World Vision impulsa programas de capacitación y prevención

World Vision dijo que seguirá sus capacitaciones sobre prevención de la violencia, derechos de la niñez, denuncias y referimientos de casos de abusos contra la infancia hacia las instancias de protección y la implementación de su metodología de “Crianza con Ternura”, la cual busca orientar y sensibilizar a las familias sobre los efectos negativos del castigo físico como método de disciplina.

“Este problema de embarazo en adolescentes es una problemática a nivel nacional que desborda la capacidad de una sola organización. Esto es un compromiso que requiere la atención y colaboración de todos los actores gubernamentales, sociedad civil, empresas y organismos de cooperación internacional”, enfatizó Encarnación.

La organización internacional considera como relación abusiva diversos sub-factores tales como el trabajo infantil, el abuso sexual, abuso físico, matrimonio infantil, trata de niños, estreno sexual precoz, embarazos en adolescentes, así como el uso de sustancias o drogas.

La gestación interrumpe escolaridad de las niñas

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2018), que elabora la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el 33.1% de las adolescentes de 15 a 19 años, que estuvieron alguna vez embarazadas, no asistió a la escuela, colegio o universidad durante el embarazo de su primer hijo o hija, siendo en el 78% de los casos la principal razón para no continuar sus estudios. El valor de este indicador en la zona rural asciende a 36.5% y difiere del 32.2% de la zona urbana.

Pobreza eleva los riesgos de quedar embarazada

Asimismo, otro de los informes de la referida encuesta Enhogar correspondiente al periodo 2009-2010, reveló que el 33.2 por ciento de las adolescentes y mujeres jóvenes de las familias del quintil más pobre del país se habían embarazado antes de cumplir los 20 años, en comparación con el 11.6 por ciento en el quintil más rico. Del mismo modo, detalla que el 42.7 por ciento de las adolescentes que se había embarazado no tenían instrucción o sólo había alcanzado algún grado del nivel básico.