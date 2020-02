Bartolomé Pujals acusa de parcialidad con el PLD a miembros de la JCE

Santo Domingo.- El candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por Alianza País, Bartolomé Pujals, explicó que las protestas ante la Junta Central Electoral (JCE) son la consecuencia de un problema de fondo de la democracia dominicana y advirtió que los actuales integrantes del órgano electoral fueron los que generaron el problema de crisis que tiene hoy el país por lo que no serán ellos los que lo van a resolver.

“No puede ser que los mismos que nos han llevado a una situación sin precedentes, de vergüenza internacional, son los que lo van a resolver el tema, si tu siquiera asumes una actitud de humildad, de parsimonia, de diálogo, lo que hace es que proclama unas elecciones sin consultar a nadie”, se quejó por la decisión de la JCE de convocar a comicios para el 15 de marzo sin acordar la fecha con las organizaciones políticas.

Sostuvo que el país necesita más equilibrio porque aquí, según él, se toman las decisiones en función de lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y acusó a ese partido de rechazar el diálogo y el consenso. “Se necesita un acuerdo político entre todos los actores donde la ciudadanía sea la que diga, estos son los jueces, titulares y suplentes, y que el Senado actuará solo como órgano para refrendar ese acuerdo”, sostuvo. El aspirante a la alcaldía es uno de los convocantes a las protestas que se desarrollan frente a la JCE desde el domingo en que se suspendieron los comicios.

Agregó que solo al PLD no le interesa un acuerdo y un consenso para salir de la crisis. “El único que no quiere consenso y diálogo es el PLD porque quiere que se mantenga esa Junta, cuando aquí hay una crisis, como en el 1994, el principal responsable del fraude fue Joaquín Balaguer y lo sentaron en una mesa y luego de un diálogo salió una fórmula, en este caso será un acuerdo político y el Senado solo va a refrendar lo acordado”, subrayó. Pujals fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa “McKinney” que se difunde todos los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

Acusó a los miembros de la JCE de actuar con parcialidad al PLD y que no espera que ahora lo haga de manera diferente. “No creo que la JCE vaya actuar de manera diferente; la JCE suspendió las elecciones y de boca del presidente dijo que iba a consultar al liderazgo político para convocar unas nuevas elecciones y al otro día convocó sin consultar a nadie; el problema de las elecciones no fue el voto automatizado, fue la falta de transparencia, la falta de imparcialidad y la falta de una Junta Central Electoral que actuará con transparencia e imparcialidad”, criticó.

Pujals explicó que estuvo de acuerdo con el voto automatizado porque para las organizaciones pequeñas es una solución por la falta de delegados. “Pero la Junta Central Electoral violó su propio legalidad, si hubiese, antes del 6 de octubre que fue cuando inició este problema, si hace las auditorias, pero no las iba a hacer porque esa Junta Central Electoral está siendo narigoneada por el Palacio Nacional”, afirmó.

El candidato a la alcaldía sostuvo que esas manifestaciones frente a la JCE también están vinculadas a la fuerza del voto. “La promesa de la democracia no se cumplió; la gente está pidiendo es algo concreto y aterrizado porque se violentaron las dos aristas del derecho al sufragio, la de elegir y ser elegido y la gente está asociando ese hecho a la restricción de poder ejercer el voto; es decir no es llevar a una persona a un puesto institucional sino el voto como única posibilidad de generar cambio”, subrayó.

Dijo que es una consigna muy concreta la que tienen los manifestantes frente a la JCE. “Si los partidos políticos de oposición, porque el PLD es el único que está conforme con esta Junta, no asumen esta demanda ciudadana sea para cambiar la Junta o de intervenir la Junta para plantear lo justo no lo conveniente porque lo conveniente siempre termina beneficiando a la hegemonía peledeísta, entonces no veo salida”, subrayó

El aspirante a la alcaldía del Distrito valoró el gobierno local como una posición de suma importancia desde la cual se puede renovar el liderazgo político históricamente reservado a un grupo de personas muy concretas que son las únicas con oportunidad aspirar a posiciones públicas.

Sostuvo que su propuesta denominada “Una ciudad para la gente” lo que busca es democratizar la forma en cómo se convive con el espacio público de la ciudad y persigue que el territorio se disfrute de manera igualitaria entre todos los ciudadanos y que en los próximos cuatro años de resuelvan los problemas de la ciudad en torno a soluciones colectivas. Dijo que dicha propuesta está orientada en los cuatro problemas principales de la ciudad que son la movilidad, los espacios públicos, la basura y residuos sólidos y el tema de la seguridad ciudadana.

Reiteró que los alcaldes no solo deben enfocar sus funciones en defender el espacio público sino también proteger a la gente y propugnar ante el gobierno central las funciones que le corresponde. “No ha habido una posición no solamente del incumbente actual, sino, de veinte años de políticas, de organizar la ciudad de este desorden en donde se hayan ejercido la autoridad y la regulación”, concluyó.