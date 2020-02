Peralta asegura PLD se reunirá para decidir sobre el “pacto político-social”

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, manifestó este lunes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunirá para luego exponer su posición con relación al “gran pacto político-social” planteado por trece partidos de la oposición en busca de que se garantice elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del gobierno.

“En cuanto a la posición de esos partidos, tiene que decidirla mi partido no puedo yo en términos personales; nos vamos a reunir y habrá una posición institucional, no personal, no puedo ahora”, expresó Peralta.

Sin embargo, aseguró que el gobierno está “abierto a todo” y recordó que a principios de la semana pasado, inició un recorrido por todos los sectores importantes del país político, social y económico, en busca de que en el país se realicen unas elecciones libres y transparentes.

“Que en las elecciones del 15 de marzo colaboremos todos para que hayan unas elecciones ejemplares, donde haya participación, donde gane el que mejor propuesta le haga al país, eso es lo que queremos”, sostuvo el funcionario, quien consideró que las elecciones es que se manifiesta la voluntad popular.

Apeló para que en el país no se repita una suspensión de elecciones como ocurrió con las municipales del domingo 16 de febrero, lo que calificó como “inaceptable para todos”.

Trece partidos de oposición plantearon ayer la necesidad de concertar un “gran pacto político-social” que garantice elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del gobierno. Al término de una marcha que recorrió varias calles de la ciudad y concluyó frente al Altar de la Patria, plantearon que el presidente de la República Danilo Medina, como principal gerente de la campaña electoral de su partido, es parte de la crisis y debe ser compromisario del pacto y asumir la moderación y ponderación que corresponde a un estadista y jefe de Estado”.

El pacto debe garantizar elecciones libres y equitativas, con el objetivo de recuperar la confianza y la credibilidad, tras la suspensión de las elecciones municipales, hecho que ha derivado en protestas en República Dominicana y otros países.