El empresario artístico, Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, entiende que los jóvenes que se retiraron del diálogo político-social que se desarrolla desde el pasado jueves bajo la mediación del Consejo Económico y Social (CES), apuestan al caos y dijo que no se identifica con ellos.

“Están apostando al caos. Si ellos tienen una convocatoria, bien que vayan todos los partidos, pero si a ellos lo invitan a una convocatoria, ellos también tienen que participar”, consideró durante un encuentro que sostuvo la noche del viernes con la prensa de entretenimiento.

Llamó a los jóvenes incentivar a la juventud para que se inscriban como miembros de la página de la Junta Central Electoral (JCE) para observar las próximas elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo.

“Para que el 15 de marzo sean unas elecciones transparentes y los jóvenes vayan a votar”, exhortó Matías.

Consideró que si 100 mil jóvenes se inscriben para velar por la transparencia del proceso, sería más productivo que “tratar de boicotear el proceso”.

El joven empresario se quejó además porque la clase urbana no fue tomada en cuenta para participar del diálogo político-social, siendo ese sector de la sociedad una “masa grande” generadora de empleos.

“Nadie nos llamó a nosotros para decir: vengan en representación. Nosotros venimos del barrio todos”, expresó al señalar que michos de los exponentes de música urbana son líderes en sus sectores.

Entre los aristas urbanos que entiende son líderes en sus barrios citó a Lápiz Conciente, en Los Mina; El Alfa, el Herrera; Don Miguero, en San Francisco de Macorís, entre otros, a quienes manifestó el CES los dejó mudos.

Con relación al apoyo que algunos urbanos le dieron al “Trabucazo 2020”, “Alofoke” aseguró que muchos de ellos acudieron por la presión social, en cambio él acudió por convicción y para que el pueblo sepa que ellos apoyan las causas más justas.

El pasado viernes la representación de jóvenes que participaba como observadores del CES, se retiró del diálogo por entender que ese comité no los representa y porque no le dieron participación en el mismo.

"Queremos informar que nos retiramos oficialmente de la reunión de la CES, los partidos políticos, el CONEP y la sociedad civil porque entendemos que ese comité no nos representa ya que no nos dieron participación, solamente nos dieron la calidad de observadores, no teníamos voz, ni voto", expresó Yamila Kohan a su salida de la reunión.