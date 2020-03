Algunos votantes usan mascarillas contra el coronavirus durante elecciones municipales

Santo Domingo.- La convocatoria extraordinaria de elecciones municipales que se celebra este domingo en la República Dominicana ha registrado poca afluencia de electores durante la mañana y se ha visto a algunos votantes con mascarilla y guantes por precaución ante el coronavirus.

Usando una máscara con respirador y guantes, y provisto de gel higienizante, su propio lapicero y la cédula envuelta en una funda de plástico, el dominicano Pedro Manuel Casals acudió a votar en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) "preocupado, muy preocupado" por su país ante la pandemia de coronavirus."Hay que tomar las precauciones, tanto por mí como por mis compañeros y compatriotas", dijo este elector en declaraciones a Efe tras afrontar su paso por el colegio electoral pertrechado con su sofisticado artilugio de aspecto galáctico.

Sin embargo, según Casals, "la democracia no puede someterse a preocupaciones, hay que tomar el deber" e ir a votar, y "todavía con más valor" tras el fiasco electoral del 16 de febrero con la suspensión de los comicios a las cuatro horas de empezar por fallos en el sistema de voto.

Ante esta nueva convocatoria, las autoridades no han dejado de animar a la ciudadanía a ir a votar, insistiendo en que es totalmente seguro, puesto que el coronavirus no circula por el país y solo hay once casos confirmados de la enfermedad hasta el momento, todos importados, según el último reporte de las autoridades.

Lo cierto es que no se percibe especial clima de preocupación, mucho menos de pánico, pero hay ciudadanos que prefieren prevenir, aunque sea llevando las mascarillas más básicas, que de poco les servirían para protegerse del COVID-19 si estuvieran junto a un portador.

Es el caso de algunos delegados políticos y trabajadores de las mesas, o de electores como Luis Ernesto Antón, que acudió al colegio con una sencilla protección facial y guantes de látex "por prevención", aunque aseguró a Efe no estar preocupado por el coronavirus.

Por su parte, Rafael Medrano Ferrera acudió sin ningún tipo de profilaxis a votar en compañía de su madre, Andrea, aunque según dijo a Efe han ido al colegio electoral a vacunarse "contra el virus que es el PLD y Danilo Medina", en referencia al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al presidente del país.

La tónica de la jornada está siendo la normalidad, tal y como atestiguaron en declaraciones a Efe dos miembros de las mesas electorales, Vigni del Carmen Sosa de Mesa y Juana Abredo, quienes coincidieron en apuntar que en la cita electoral de febrero los dominicanos fueron algo más madrugadores.

"Quizá van a venir un poquito más tarde (...) es casi una costumbre, pero está fluyendo bien el proceso", dijo Sosa de Mesa.

La Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y observadores locales e internacionales han constatado que, de momento, el proceso electoral, que se realiza de forma manual en todo el país, transcurre con tranquilidad.

Cerca de 7.5 millones de electores están llamados hoy a las urnas para elegir a 158 alcaldes y otras autoridades municipales, en unas elecciones que son consideradas como un gran barómetro de cara a las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.