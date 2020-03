Gilberto Serulle denuncia compra de cédulas

Santiago.- El ex alcalde y aspirante a la misma posición por el Partido Revolucionario Dominicano, Gilberto Serulle, denunció la compra de cédulas en el Colegio La Esperanza, y exhortó a los ciudadanos a no vender su voto.

“Tengo denuncias de que en el Colegio La Esperanza están comprando cédulas, por Dios ciudadanos amados de Santiago no vendan su voto, no permitan que esta oportunidad para que retornen los grandes cambios, el respeto al ciudadano y a la dignidad de todos ustedes, y un gobierno sobre todo que traiga proyectos, con los que podamos lograr desarrollo, progreso y prosperidad, no pierdan esa oportunidad”, expresó Serulle.

Al ser cuestionado quién está comprando las cédulas, dijo no saber quién es, y que solamente lo llamaron y le hicieron esa denuncia, por lo que aprovechó los medios de comunicación para hacerla pública, porque lo que tienen que procurar todos es que sea un proceso en paz y armonía, y que gane el que tenga más votos.

Dijo que confía en la Junta Central Electoral, y aspira que tengan un proceso diáfano, transparente y donde prevalezca la voluntad del pueblo.

Serulle dijo que ha monitoreado todo el municipio, y hay una situación de que en las primeras horas las cosas marchan un poco lenta, pero está tomando su curso normal como es natural.

“Quiero aprovechar para hacer llamado al pueblo de Santiago, a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que salgan a ejercer su derecho al voto. Es la oportunidad que un buen ciudadano tiene cada cuatro años, para con su voto poder determinar, ser influyente en lo que es el destino de una ciudad o de un país”, expresó.