Roberto Fulcar dice Gonzalo está desesperado porque no sube y enojado porque Cúpula PLD quiere sustituirle por otra figura

Le pide no desesperarse, pues el 5 de julio ya está muy cerca.

El primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, dijo que los ataques destemplados de Gonzalo Castillo en contra de su partido, están motivados en las debilidades de su candidatura, que no avanza a pesar de tener detrás el poder del gobierno, motivo por el que hay dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que quieren sustituirlo pese a que estamos a 40 días de las elecciones.

El también director general de campaña de Luis Abinader dijo que no es por error ni por descuido que todavía la semana pasada la vicepresidente Margarita Cedeño declaró a medios que ella habría sido la mejor candidata de ese partido.

“Lo que le pasa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana es que él está muy enojado por el hecho de que una parte de sus compañeros de partido se han planteado de nuevo la posibilidad de retirarlo de la candidatura y cambiarlo por otra figura, alegando que su posicionamiento no sube en las encuestas”, precisó Fulcar.

Dijo que efectivamente la candidatura de Gonzalo no avanza, a pesar de tener al gobierno detrás y de que le han puesto la gestión pública a su servicio, incluyendo el manejo del Covid- 19, el candidato del oficialismo no crece, lo que atribuyó a que no puede discutir una opinión con sus iguales, con sus colegas, ni es capaz de dar respuesta a los periodistas ni a la sociedad.

“Por ejemplo, no explica por qué ese cambio tan dramático que ha dado de estar relativamente en la olla en el 2012 y hoy ser un mega millonario. Él tiene debe entender que ni el PRM, ni Luis Abinader son responsables de los escollos que han obstaculizado su aspiración”, señaló.

Fulcar respondió preguntas de periodistas que acudieron a una juramentación de dirigentes de otros partidos que hizo en el local del Comando Nacional de campaña del Cambio, quienes se interesaron por saber las razones que tendría Castillo para emprenderla en contra de “otros candidatos”, especialmente en contra de Abinader.

Expuso Fulcar que es una parte de los propios compañeros de Gonzalo que quieren perjudicarlo, retirándolo de la boleta. “Ese es un problema entre ellos. Incluso puede decirse que hemos ayudado al candidato pues hemos advertido que ellos tienen que terminar con él porque no pueden jugar con el calendario electoral, con la ley electoral ni con la Constitución de la República”.

Dijo que en resumen, lo que ocurre con Gonzalo es que está desesperado, nervioso y muy molesto por el hecho de que quieren sustituirlo de la boleta porque no sube, cuando faltan apenas unos días para las elecciones del 5 de julio.

Los juramentaron fueron el regidor Gustavo Adolfo Suero, regidor de Las Matas de Farfán, Héctor Pérez Montero, coordinador del PRSC en Guayabo, Yamel Yael Abreu Valdez, Félix Manuel Pérez Lebrón, Adriano García Encarnación, Roquel Familia, Bryan Suero, y Colin Rodríguez.

Al agradecer su respaldo al PRM, Luis Abinader y candidatos congresuales, Abinader dijo que se trata de dirigentes con influencia en sus respectivas localidades y que vienen a consolidar el triunfo perremeista en las venideras elecciones.

Santo Domingo, D.N.

25 de mayo del 2020.-