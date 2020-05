Luis Abinader propone entrega de efectivo, préstamos blandos y beneficios fiscales para recuperar crecimiento económico y social

El candidato presidencial Luis Abinader informó hoy ante la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana,(Amchamdr), que desde los primeros 100 días de su gobierno emprenderá un programa de políticas públicas para eliminar la corrupción y la impunidad, concertar un acuerdo para una reforma fiscal integral, que estimule la inversión; importantizar los mercados y el comercio; y establecer una administración pública eficiente.

Atraer la inversión extranjera directa, que considera motor del desarrollo, y garantizar un claro orden reglamentario para competir, son también pilares esenciales de la estrategia que combinará control del Coronavirus, activación económica, generación de empleos, y cambios en el modelo de desarrollo para que sirva a una gran transformación de la calidad de vida del pueblo.

El nominado a la Presidencia de la República por el PRM y fuerzas aliadas, informó a un auditorio virtual de la matrícula de Amchamdr que el Gobierno del Cambio iniciará su gestión mejorando la calidad del gasto, cuidando las finanzas públicas y los niveles de deuda pública; fortaleciendo la capacidad de fiscalización del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas.

Además promoviendo un régimen de sanciones efectivo para los funcionarios que no cumplan con las leyes; reduciendo el costo y simplificando los procesos de cumplir con las leyes, así como proveyendo servicios públicos que contribuyan a eliminar el incentivo a la informalidad, la evasión y la elusión de impuestos, entre otras medidas que estimularán la inversión, producción, competitividad y el bienestar social.

Abinader puntualizó que al nuevo gobierno le corresponderá manejar la situación de urgencia que implica la triple crisis sanitaria, económica y social, “mientras atendemos también los temas importantes de las reformas estructurales que ustedes demandan y que necesita el país.

“Nuestro gobierno, tal vez como ninguno otro de cualquier periodo anterior, tendrá la responsabilidad de brindar seguridad epidemiológica, mientras mantiene funcionando todas las actividades productivas.

“Para ello, haremos lo que debió hacer esta administración durante la presente crisis, ejecutar un programa masivo para detectar, aislar, rastrear y tratar a los contagiados y sus contactos para controlar la propagación del CoVID-19.

“Controlar la propagación del virus es un requisito indispensable antes de pasar a organizar y ejecutar un plan integral de estímulos para la recuperación y la reactivación del crecimiento económico”, resumió.

Agregó que la paralización de la producción y la suspensión del trabajo por la crisis sanitaria mantienen a muchas personas con sus recursos agotados y con fuertes deudas; y de igual forma, las empresas vieron reducirse su capital de reserva junto a su capacidad de invertir.

Para recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia será necesario recurrir a estímulos económicos y financieros que permitan un rápido retorno al crecimiento, como. Citó que tanto la teoría económica como la experiencia práctica de crisis anteriores indican que un fuerte componente de gasto público a través de subsidios, transferencias de efectivo, préstamos blandos y beneficios fiscales para las personas y las empresas, es la fórmula adecuada para recuperar el crecimiento.

“Si queremos generar un círculo virtuoso de producción y consumo es imprescindible proporcionar facilidades financieras a las empresas para invertir y devolverles la capacidad de compra a las personas e incentivar la producción. Al final es la demanda agregada la que determina el empleo y el producto en el corto plazo, puntualizó.

Las condiciones excepcionales justifican medidas que en un contexto económico normal generarían amplios debates, pero que en una situación como la actual creemos que están sobradamente justificadas”, dijo al motivar sus iniciativas dirigidas a la recuperación nacional.

“Todos los expertos coinciden en que tendremos un importante retroceso de la globalización que restringirá el libre flujo de bienes y personas por el comprensible miedo a un rebrote de la pandemia. Nuestro país se verá triplemente afectado por la caída de los sectores más dependientes del mercado externo como las remesas, el turismo y las exportaciones de zonas francas.

Mercado interno. “La recuperación a corto plazo será contando en gran medida con el mercado interno; y simultáneamente haremos todos los esfuerzos para potenciar las exportaciones de bienes y servicios”, precisó.

Abinader observa que los expertos consultados coinciden en que el problema de nuestra balanza comercial no es por falta de acceso a mercados, sino por falta de competitividad sistémica para desarrollar una cultura exportadora. Vale decir que nuestras instituciones funcionan en forma deficiente, la provisión de los servicios públicos es insuficiente y de mala calidad, el sistema de justicia no opera de la mejor manera y predominan estructuras monopólicas de mercados que distorsionan el sistema de precios.

“Adoptaremos medidas para aumentar la oferta de productos industriales con vocación exportadora, revisando y adecuando las leyes que actualmente regulan el sector industrial (nacional y zonas francas) con el objetivo de promover la productividad, competitividad, el empleo, las exportaciones y la distribución de las actividades económicas en todo el territorio nacional.

Desarrollaremos los mecanismos de inteligencia comercial para identificar potenciales nichos de mercado; impulsaremos misiones comerciales hacia los mercados más importantes de socios comerciales, así como también con mercados potenciales no explotados actualmente; y estableceremos un programa continuo de capacitación y asistencia técnica para desarrollar el capital humano de las empresas del sector industrial.

Vamos a implementar el Programa Gobierno Eficiente mediante el cual nos comprometemos a reducir significativamente la burocracia estatal de permisos, licencias, aprobaciones a las cuales está expuesto el sector privado. Para lograr este objetivo se utilizarán herramientas y tecnologías modernas que permitan el cumplimiento de los procesos para obtener permisos en forma eficiente y expedita.

ualquier intento de fortalecimiento institucional del Estado tiene necesariamente que enfrentar los niveles de dispendio, las nominillas, los sobreprecios, los sobornos, entre otras desviaciones de los fondos públicos, todo lo cual resta calidad de vida al pueblo.

Ningún ingreso es infinito: “esa es la razón de que el tema fiscal sea uno de los principales factores de preocupación para los actores productivos que perciben a unas autoridades gastando más de lo que ingresan, incurriendo en amplios déficits fiscales y cuasi fiscales, endeudándose a un ritmo y a un costo insostenibles en el tiempo y tomando decisiones que penalizan las actividades económicas transparentes.

Los actores económicos, políticos y sociales reconocen los obstáculos al crecimiento y al desarrollo sostenible producidos por un sistema fiscal que gasta donde no se necesita, dejando de gastar donde se necesita, que promueve la informalidad, la evasión y la elusión impositiva, porque la sociedad no recibe los servicios públicos por los que paga.

La corrupción ahuyenta la inversión extranjera, así que tomar medidas para su control debe ser una prioridad. Por eso aumentará la independencia de las unidades de control interno; habrá sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones; crearemos la carrera de auditoria pública para garantizar la inamovilidad; autorizaremos el control social ciudadano a través de auditores privados; también transformaremos la justicia devolviendo al Consejo de la Magistratura su composición originaria; garantizaremos un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo; y prohibiremos que una persona con militancia activa pueda ser juez de las Altas Cortes.

Renovarán el Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública.

Advirtió que nada tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza, por lo que “trabajaremos desde el primer día para conseguir que llegue la recuperación y comenzar de inmediato a reformar el modelo económico.

“Esta reforma del modelo económico tiene el objetivo de conseguir lo que no hemos podido lograr en más de medio siglo de democracia: mejorar la calidad de vida de la gente, convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible.

“Sabemos que el crecimiento sin desarrollo es inhumano; y también sabemos que el desarrollo es imposible sin crecimiento. Un modelo económico que funcione debe cuidar el equilibrio entre el aumento material del crecimiento y el bienestar humano que causa el desarrollo.

Proteger a los jóvenes. “El desarrollo sostenible que proponemos procura satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social de las personas. Estamos conscientes de la vulnerabilidad del ecosistema de una isla y de los riesgos que implica el cambio climático”, puntualizó.

Afirma que el Estado Dominicano tiene que sustituir el clientelismo por los derechos ciudadanos, construir una visión innovadora de la democracia, centrada en el pluralismo, la diversidad, la participación y empoderamiento ciudadano. Hay que reformar y modernizar las instituciones estatales, fortaleciendo la transparencia, la profesionalización, la rendición de cuentas, y la eficiencia administrativa de todos los órganos del Estado.

Empoderar a las mujeres. “La prosperidad no se consigue solo con la mitad de la población. Según el estudio Catalizador para el cambio: Empoderando a las Mujeres y Atacando la desigualdad de ingresos, realizado por el FMI, la superación de los desafíos del crecimiento económico mundial están estrechamente relacionados la participación de la mujer en la economía. Las políticas públicas que creen más y mejores oportunidades laborales para las mujeres pueden generar un aumento en la economía de un país.

Transformación digital- Dijo que el gobierno del cambio privilegiará la transformación digital de la sociedad, en los negocios, en la educación y en la vida cotidiana en general de los dominicanos y dominicanas. No podemos permitir que se erija un nuevo muro invisible entre los que tienen acceso a la banda ancha y los que tienen las capacidades necesarias para hacer uso de la tecnología y los que no. Nadie se nos puede quedar atrás, no consentiremos una nueva forma de segregación social.

Abinader inició su exposición felicitando a los directivos de la Amchamrd por brindar su excelente escenario para que cada candidato a la presidencia presente al país sus planes y propuestas y los lineamientos principales de su gobierno., al tiempo que saludó al presidente de la entidad, Ramón Ortega, a William Malamud, vicepresidente ejecutivo, a la embajadora norteamericana, Robin Bernstein, así como todos los directivos, miembros e invitados a la conferencia y a los medios de comunicación por darle seguimiento y acoger en sus espacios sus propuestas de cambio.

Al final de su exposición Abinader respondió preguntas de los directivos de la entidad empresarial dominico americana.