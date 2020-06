Santo Domingo.-El Senado de la República aprobó este lunes a unanimidad la extensión del estado de emergencia por 12 días a partir, de mañana 2 de junio.

La Cámara de Diputados modificó el pasado sábado la resolución que aprueba la prorroga al estado de emergencia, por lo que el Senado debió conocerla nuevamente.

El nuevo estado de emergencia estará vigente hasta el 14 de junio.

El presidente Danilo Medina remitió al Congreso Nacional por cuarta ocasión la solicitud para extender el estado de excepción para continuar con el plan de desescalada y evitar el aumento de mortalidad y contagios a causa del COVID-19.

Senado aprueba extensión de estado de emergencia por 12 días►►https://bit.ly/2Xns05v #elCaribe Posted by El Caribe RD on Monday, June 1, 2020

El mandatario solicitó la extensión del estado de excepción previsto en el artículo 265 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley No. 21-18, declarado mediante el Decreto No.134-20, ambas del 19 de marzo del año en curso, prorrogado mediante Decreto No. 148-20 del 13 de abril del 2020, así como el Decreto No, 153-20 del 30 de abril 2020, así como el Decreto 160-20, con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través de las resoluciones No. 62-20, 63-20, 64-20 y la última numerada con 65-20, y fechada del 15 de mayo del 2020, respectivamente, todas las anteriores sancionadas para enfrentar el brote de coronavirus, en la República Dominicana.

Medina explica en la carta las razones sobre la necesidad de extender el toque de queda, indicando que es una medida crucial durante la puesta en ejecución de las diferentes fases del plan de reapertura de la economía dominicana, “He sabido que muchas actividades nocturnas conllevan aglomeración de personas que se convierten en focos de contagio del COVID-19, además durante las horas que comprende el toque de queda es mucho más difícil, en ausencia de este, mantener la vigilancia y el control de las medidas de distanciamiento social que son imprescindibles para combatir la pandemia”.

Señala, que el Poder Ejecutivo inició un proceso de desescalada de las medidas de desatamiento social en el plano de las actividades económicas como parte de un plan que comprende cuatro fases, cuyo avance depende del éxito que se vaya alcanzando en cada una de estas, y en la actualidad el país se encuentra en la primera fase y en proceso de ejecutar la segunda y continuar avanzando de manera gradual y segura.

Esta refiere, además, que el levantamiento total de las medidas de distanciamiento social no es una opción idónea en las presentes circunstancias, por lo que el Gobierno requiere contar con las herramientas necesarias tanto modular la reapertura de las actividades económicas como para tomar decisiones oportunas en caso de que se produzca un repunte en la curva de contagios.