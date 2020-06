NYC contempla recortar 2 mil millones dólares en programas; dominicanos saldrán perjudicados

NUEVA YORK.- El alcalde Bill de Blasio informó que debido al déficit presupuestario de $9 mil millones de dólares en el plan financiero de $89.3 mil millones a causa del covid-19, la ciudad contempla recortar $2 mil millones a varios programas que benefician a decenas de miles de neoyorkinos en los cinco condados.

Entre esos programas están educación, parques, atención médica, servicios sociales, aplicación de la ley, transporte y vivienda, en los que figuran cientos de familias quisqueyanas que ahora resultarían perjudicadas.

“Tenemos que enfrentar el hecho de que, además de la crisis de salud, ahora enfrentamos una crisis económica aquí”. “Nuestra situación fiscal ha empeorado, pero no me sorprende; no hay manera de que podamos resolver este problema sin ayuda del Gobierno Federal o sin tomar decisiones muy dolorosas que afecten la calidad de vida de los residentes de esta ciudad”, expresó.

Actualmente la ciudad tiene más de un millón de desempleados por causa del coronavirus.

“No es algo a lo que desearíamos recurrir o pretendemos recurrir en primera instancia, pero es algo que necesitamos como último recurso”, dijo de Blasio.

La senadora estatal Liz Krueger, presidente del comité de finanzas del Senado Estatal, presentó un proyecto de ley que permitiría al gobierno de la Gran Manzana pedir prestado hasta $ 7 mil millones de dólares.

La fecha límite para aprobar el presupuesto de la ciudad para 2021 es a fines de junio, lo que significa que el tiempo es esencial.