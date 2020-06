Quique Antún: La política es como el béisbol, nadie está seguro

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Quique Antún, comparó este sábado a la política con el béisbol, en el sentido de que nadie está seguro hasta que se defina el juego.

En ese sentido, sostuvo que los próximos 21 días definirán quién quedará en primer lugar en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio.

“La política es como el béisbol, de tercera con un toquecito se anota, y hasta que no se hace el out 27 el juego no termina. Estos próximos 21 días definirán quien quedará en 1er lugar. Nadie está seguro”, planteó en Twitter.

Los candidatos a presidenciales Luis Abinader y Gonzalo Castillo, por los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD), respectivamente, aseguran que ganarán en primera vuelta, en cambio, Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo entiende que se producirá una segunda vuelta.