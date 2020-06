Montás afirma Gonzalo tiene capacidad y experiencia para superar crisis y retomar el crecimiento

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ingeniero Temístocles Montás, llamó a los dominicanos a votar el 5 de julio por Gonzalo Castillo para que el país continúe en manos con capacidad y experiencia para gobernar en medio de la pandemia del coronavirus que está afectando la salud del pueblo y la economía.

“Por eso necesitamos que el nuevo gobierno que se inaugurara el 16 de agosto próximo tenga la capacidad suficiente para enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales que se nos vienen encima”, expresó el máximo dirigente del PLD.

Pidió a todos los dominicanos que voten por el PLD para que el país siga en buenas manos. “Los invito a votar por el compañero Gonzalo Castillo, un hombre que ha demostrado capacidad para gobernar y que está comprometido con los sectores más humildes de nuestro país”, agregó.

Montás manifestó que en las actuales circunstancias que vive el país y el mundo “no podemos improvisar. El PLD ha demostrado que sabe cómo sacar al país de las crisis. Con Gonzalo superaremos la pandemia y el país volverá a ser un modelo de crecimiento y prosperidad en América Latina y el Caribe”, argumentó Montás al compartir unas reflexiones a través de las redes sociales del PLD.

Recordó que la pandemia de coronavirus se ha convertido es el más preocupante problema de salud pública en el mundo de hoy diseminada en 188 países y ha producido más de 392,000 muertes.

“Para contener el virus los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a someter a sus poblaciones a cuarentena para reducir la propagación de la enfermedad y como consecuencia también se aplicaron cuarentenas económicas, que han producido el cierre de fábricas, generándose un fuerte golpe a la producción mundial, alterando las cadenas de suministros globales”, expresó Montás.

El dirigente político dijo que el hecho de que las personas se tengan que quedar en sus casas ha producido una caída abrupta del consumo por el cierre masivo de centros comerciales, restaurantes, cines, así como por la disminución del turismo debido a la inmovilización de las aerolíneas y de los medios de transporte en general.

“El resultado final de esa situación ha sido la caída de la economía, previéndose que esa caída será la peor desde los años 30, cuando se produjo la Gran Depresión y millones de personas perdieron sus empleos y cayeron en la pobreza”, indicó.

Declaró que el cierre de fábricas y negocios ha sacado de trabajo a millones de personas, produciéndose un incremento del desempleo como nunca había ocurrido en los últimos 80 años. Esta situación produce pérdidas de ingresos, creando incertidumbre en millones de trabajadores.

Montás citó a Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, quien definió el nuevo coronavirus como un problema global que requiere una solución también global.

“En un escenario de esa naturaleza lo correcto debió ser que se propiciara una política de cooperación a nivel internacional para enfrentar la pandemia. Pero no ha sido así. Lo que hemos visto es un resurgir de los nacionalismos estrechos y la puesta en marcha de una política de sálvese quien pueda; no ha habido coordinación internacional para enfrentar la pandemia y en buena medida eso explica porque países con sistemas sanitarios robustos han visto como estos sistemas no han podido hacer frente con efectividad a la pandemia”, apuntó el líder del PLD.

Recordó que en el país, luego de la celebración de las elecciones municipales de marzo pasado, el gobierno estableció la cuarentena y se adoptaron medidas de carácter social a fin de proteger a los sectores más vulnerables de la población, así como a los trabajadores que como consecuencia de la parálisis productiva y el cierre de negocios perdieron su trabajo.

“Nuestras autoridades sanitarias han actuado diligentemente a fin de reducir lo más posible el número de muertes como consecuencia del COVID-19. Los resultados, medidos en muertos por millón de habitantes, indican que, a pesar de que la Republica Dominicana tiene un amplio nivel de apertura a los flujos internacionales de personas, no solo por ser el principal destino del turismo en el Caribe sino por la frecuencia de visitas que hacen los dominicanos que viven en el exterior, muestran un comportamiento muy superior al de un gran número de países”, apuntó.

Citó que en el país hasta el día de ayer se habían producido 48 muertos por millón de habitantes, en Estados Unidos esa relación fue de 326 personas muertas por millón de habitantes. En Canadá fue 204, en Ecuador 197, en Perú y Brasil 153, en México 90, en Panamá 83, en Chile 71. “Este resultado resulta más elocuente cuando vemos el comportamiento de los principales países europeos: Reino Unido 589, Italia 557, España 580, Francia 445 y Alemania 103”, agregó.

Sostuvo Montás que a pesar de que el sistema sanitario dominicano no tiene los recursos de que disponen la casi totalidad de los países mencionados, “el resultado logrado hasta ahora es fruto de las buenas políticas que se han puesto en marcha y la dedicación de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, que merecen la admiración y el respeto de todos los dominicanos.

Lo mismo puede decirse de los esfuerzos desplegados por el gobierno que a la hora de actuar ha puesto en primer asegurar la salud de nuestra población, garantizando así el derecho constitucional a la salud.

“Como se puede apreciar, esta pandemia no solo está dejando muertos en todo el mundo. También ha hecho colapsar las economías de los países y eso tendrá efectos sociales en el futuro inmediato”, destacó Montás.

Dijo que de manera gradual, “ya estamos poniendo en marcha nuestra economía. Nos tomará tiempo recuperarla plenamente. Esta recuperación será más rápida si el país sigue siendo gobernado por gentes capaces, que se preocupen por la suerte del dominicano de abajo”, puntualizó el presidente del PLD.