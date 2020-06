Fulcar resalta coraje y transparencia de Luis Abinader al comunicar contagio

El director general de campaña del Partido Revolucionario Moderno y aliados, Roberto Fulcar, resaltó hoy el coraje y la transparencia del candidato presidencial Luis Abinader, de quien dijo que ni por un instante vaciló en comunicar su contagio del Coronavirus, como debe hacer un líder democrático y honesto como ha sido él a lo largo de su trayectoria del servicio al país.

Dijo estar seguro de que el pueblo sabrá valorar el hecho de que Abinader contrajo el virus en el proceso de acompañamiento realizado a través de la Ruta Solidaria que lo ha llevado a todo el país a llevar ayuda a necesitados de medicinas, material e insumos de prevención y alimentos, a través de las iglesias, los hospitales, personal y gremios de salud, centros asistenciales como asilos de envegecientes y de recuperación de situaciones especiales.

Fulcar tuvo palabras de agradecimiento para los dominicanos que desde toda parte del mundo han expresado su solidaridad con Luis y Raquel, entre los cuales destacó las palabras del presidente de la República, y de los candidatos que compiten con él en el proceso electoral, y de personalidades del mundo político y de otras esferas que también se han expresado.

Dijo que la campaña de Abinader se mantendrá a buen ritmo, con actividades en las 32 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior, y adelantó que en este fin de semana está saliendo una nueva campaña publicitaria explicando las medidas transformadora que hará el gobierno del cambio en los primeros 100 días, en los principales renglones de interés ciudadano, como la salud, seguridad en las calles, las casas y los negocios, empleo, obras de infraestructura, eliminación de la corrupción y la impunidad, entre otros.

Informó que Luis y su esposa Raquel estarán siguiendo su tratamiento según los protocolos de lugar, pero no desconectados del pueblo, sino dando seguimiento virtual al acontecer nacional y a su pueblo, incluyendo la campaña política.

Dijo que, según el parecer de los médicos que lo atienden, las condiciones de salud del candidato presidencial favorecerán su rápida recuperación, pues además de su juventud y vitalidad, no tiene ninguna predisposición de salud, y esperan que estará recuperado en un tiempo relativamente breve.

Estado de excepción. Consideró penoso que el gobierno utilice la pandemia del Coronavirus como su principal recurso de campaña política, los boletines del Ministerio de Salud como su comando de campaña, y al propio ministro de salud como vocero del candidato oficialista.

Dijo que la postura de oposición a una nueva extensión del estado de emergencia no va a variar porque el contagio del COVID-19 haya afectado ahora a su candidato, porque el Poder Ejecutivo ha abusado del pueblo al agenciarse abundantes recursos económicos que usa en su campaña electoral, y no actuar con debidamente frente al Coronavirus.

”Está claro para todo el que esté observando objetivamente la realidad nacional, que el gobierno está usando su pretendida lucha contra el Coronavirus como su principal recurso de campaña, que su comando de campaña es la rueda de prensa diaria del Ministerio de Salud para a los boletines sobre la evolución de la pandemia, y que el vocero oficial de campaña oficialista luce ser el propio ministro de Salud”. Afirmó Roberto Fulcar.

Ante una pregunta de si la oposición no estaba siendo intransigente con la negativa a aprobarle el nuevo estado de excepción, el académico y dirigente político, precisó: No, no es una actitud de intransigencia de la oposición, que ya le aprobó cinco solicitudes anteriores, lo que estamos es ante un abuso del gobierno, que está forzando incluso la institucionalidad al pretender llevar la excepción a un punto en que podría perturbar las elecciones.

A Fulcar se le preguntó en el espacio televisivo Matinal, de Telemicro, si el contagio de su candidato presidencial, Luis Abinader, y su esposa Raquel no era una contradicción con la posición tan rígida frente al estado de emergencia, explicando que “nuestros médicos y otros especialistas han estudiado muy cuidosamente todo lo relativo al manejo incorrecto del gobierno frente a la pandemia, y los cuestionamientos son posiciones de responsabilidad y de nación, que mal podríamos cambiar ahora porque nuestro candidato presidencial haya sido contagiados, como tantos otros miles de dominicanos”,

No tiene sentido una nueva extensión, porque el gobierno puede perfectamente proteger a la población con medidas sanitarias que no está aplicando, pero en realidad lo que se pretende es mantener a la oposición en sus casas desde antes de las 7 de la noche, mientras los candidatos del gobierno salen como los cocuyos a hacer campaña hasta en horas de la medianoche, en desconocimiento al toque de queda.

Lo que el gobierno tiene que hacer es pruebas masivas en las zonas sospechosas de contagio y a los ciudadanos con síntomas del coronavirus, evitar las aglomeraciones que ocurren principalmente por el día, y no por las noches, garantizar el aislamiento, y proteger a los sectores más vulnerables, incluyendo a los barrios de mayor hacinamiento y al personal de salud. “Para adoptar esas medidas no se necesita extender el estado de emergencia sino efectividad y liderazgo gubernamental, resumió Fulcar,

Agregó como otro contrasentido para imponer el estado de excepción el hecho de que la gente no se aglomera de noche, cuando está descansando en su casa y no puede acudir a los centros de diversión o esparcimiento, por lo que resulta ilógico el toque de queda. “No es de noche que la gente puede contaminarse, es en el día y ahí es que las autoridades no son capaces de imponer el aislamiento y otras medidas de prevención”