Andújar: “Ese hombro está nítido”

El talento de los Yanquis se declara en condiciones de aportar a la escuadra desde tercera, primera o los jardines

Tras una larga espera en un 2019 para el olvido, Miguel Andújar solo aguarda por la convocatoria para que se reanude la acción y así demostrar en el terreno lo que desde ahora puede vociferar a los cuatro vientos.

“Ese hombro está nítido”, dijo el talentoso jugador de los Yanquis de Nueva York en una conversación en vivo por Instagram. “Ahora es que ese hombro está nítido, los trainers (fisioterapeutas) de dominicana, los de aquí, con los que entreno, han hecho un tremendo trabajo”, agregó Miguel, quien se encuentra en Tampa, Florida, y hace poco cumplió un año de su cirugía en el hombro derecho.

El tercera base compiló un 2018 de pura calidad con los Yanquis, compitiendo durante toda la campaña por el premio al Novato del Año, que finalmente ganó Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles. En esa contienda, bateó para .297 con 27 jonrones y 92 carreras remolcadas en 149 partidos, consumiendo 573 turnos.

Pero en 2019, una campaña de pesadillas de lesiones para los Yanquis, se lastimó y para mayo optó por ir al quirófano para hacer las reparaciones de rigor y prepararse para el 2020, solo que el coronavirus canceló la pretemporada de las Grandes Ligas y ahora el Sindicato de Peloteros y los dueños de los equipos no se ponen de acuerdo para la fecha de inicio. Para cuando se anuncie que habrá pelota, si es que sucede, el nativo de San Cristóbal va con todo.

“Yo vine al entrenamiento con unas ganas increíbles y eso es lo que quiero, jugar y demostrar”, señaló Andújar. Por cierto, el primero que se quitó dudas de encima fue el propio jugador.

“Antes del entrenamiento ya yo me estaba tirando de cabeza. Estamos bien y sin temor, gracias a Dios”, indicó.

El tema es jugar

Miguel lo único que quiere es volver al terreno, no importa la posición. Lo que busca es aportar a la causa.

“Yo estoy listo para jugar mañana”, dijo con tono firme el oriundo del sector de Cañada Honda.

Ante su ausencia, el colombiano Giovanny Urshela recibió la oportunidad de juego en la tercera base y realizó un buen trabajo. Andújar reconoce que su misión es probar que merece un puesto en la alineación del dirigente Aaron Boone.

“No me importa si es en primera, tercera en los jardines, no hay problemas, yo lo que quiero es jugar, estar en el terreno”, comentó el pelotero de 25 años cuyo apodo es “papá”.

Andújar pactó en 2011 con los Yanquis por 750 mil dólares. Debutó en 2017, pero vio poca acción.

“Yo lo que quiero es estar en la alineación y ganar juegos. El bate está ahí y he estado trabajando en diferentes posiciones para eso. Lo que quiero es contribuir para ganar porque a eso es que vamos, a ganar. La meta es ganar”, dijo.

No presta atención a los rumores de cambio

Desde que Andújar estaba en las menores ha estado escuchando su nombre en versiones de cambio. En meses recientes fue mencionado como una posible ficha de canje, pero nada de eso le preocupa.

“Eso siempre ha estado. Desde que estaba en la (Clase A) fuerte me han mencionado, pero yo no le presto atención a nada de eso. Eso es parte de este negocio y yo trato de controlar lo que yo puedo controlar”, señaló.

“Yo no me enfoco en que me van a cambiar ni nada de eso. Lo mío es trabajar y ya. Gracias a Dios estamos con los Yanquis y me siento contento por eso”, comentó el dominicano.