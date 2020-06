83 personas han muerto por COVID-19 en últimos siete días

Ayer se registraron 18 muertes y 419 casos de coronavirus; autoridades vuelven a intervenir el Distrito Nacional

Según las estadísticas oficiales de los últimos siete días, 83 personas han fallecido y otras 3,297 han sido diagnosticadas con el COVID 19 en este periodo, lo cual se ve reflejado en el aumento, tanto en la tasa de positividad como la de letalidad, que ayer se colocaron en 18.78% y 2.63%, respectivamente.

Durante la videoconferencia de prensa, el ministro de Salud advirtió a los hospitales y clínicas, así como a las Direcciones Provinciales de Salud que podrían tomar medidas drásticas, incluyendo el cierre de establecimientos sanitarios, a quienes no hagan los reportes oportunamente de los casos y fallecimientos por coronavirus al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Según el funcionario, la tardanza en los reportes obligatorios puede durar de uno a tres meses, incluyendo las defunciones, violentando con esto, las normativas y reglamentos de Salud Pública.

El número de casos activos de COVID 19 continúa en aumento y el martes se colocó en 9,526, de los cuales, 6,569 están bajo aislamiento domiciliario.

Las 2,687 personas restantes estaban hospitalizadas en todo el país, es decir, 63 menos que ayer; mientras que otras 145 habían sido recluidas en Unidades de Cuidados Intensivos, 61 habían requerido ventilación mecánica y fueron dados de alta 70 pacientes, que elevan a 14,216 el número de recuperados.

Según los datos oficiales, de las 18 nuevas muertes reportadas, seis ocurrieron en la provincia Santo Domingo, cinco en el Distrito Nacional, tres en Santiago y las restantes en Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde y Monseñor Nouel.

En tanto, de los nuevos casos, 135 fueron registrados en el Distrito Nacional, 151 en la provincia Santo Domingo, 37 en Santiago, 29 en La Romana, 18 en San Cristóbal, 10 en Azua y 10 en La Romana. A la fecha, el total de casos confirmados durante toda la pandemia es de 24,105 y las muertes ascienden a 633.

Frente al aumento de las muertes y contagios por coronavirus en los últimos días, el Ministerio de Salud Pública inició ayer una segunda intervención en el Distrito Nacional que contempla la visita casa por casa de algunos barrios de las circunscripciones dos y tres, en busca de casos sintomáticos, en acciones de descontaminación ambiental, aplicación de pruebas rápidas y PCR y traslados de pacientes a centros de aislamiento y hospitales.

Su selección no es casual, pues cinco de las 18 nuevas defunciones reportadas en el más reciente reporte epidemiológico corresponden a la capital del país, así como 135 de los 419 nuevos contagios.

Según el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al caer la tarde del martes, en las clínicas y hospitales de esta demarcación habían ingresadas 393 personas, de las cuales, 72 estaban en Unidades de Cuidados Intensivos y otras 41 bajo ventilación mecánica.

En ese sentido, agregó que su tasa de ocupación hospitalaria es superior a la media nacional y se ha colocado en 64%, mientras que la de UCI es de un 51%.

Durante la emisión del boletín número 90, el funcionario informó que los operativos desplegados cuentan con personal del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), los ministerios de Defensa y Obras Públicas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), entre otras.

Entre los barrios que están siendo intervenidos durante la primera fase del operativo de contención que se extenderá hasta el próximo sábado se encuentran Villa Juana, Capotillo, Villas Agrícolas, Simón Bolívar, Los Ríos, La Zurza y Los Alcarrizos.

Vuelve a bajar número de pruebas

Llama la atención que el martes, al igual que en los tres días posteriores a la aprobación de la quinta extensión del estado de emergencia el pasado viernes, el número de pruebas PCR no ha pasado de las dos mil, contrario a lo ocurrido los tres días previos a la solicitud del Poder Ejecutivo donde se realizaron 2,159, 2,516 y 2,465 exámenes, de los cuales salieron los niveles de contagio más altos de toda la pandemia, como por ejemplo el día 10, cuando se reportaron 629 casos positivos.

Desde hace algunos días, el mensaje que reciben las personas que solicitan citas para la realización de PCR en tres laboratorios privados es que han alcanzado el límite de solicitudes para citas lo cual causa inquietud y desesperación.

Aurora alcanza más de 359 mil interacciones y 17,041 asistencias

Con relación a la plataforma Aurora MSP, el ministro de Salud informó que, al corte de ayer en la mañana, se habían producido un total de 359,883 interacciones entre especialistas y dominicanos residentes tanto en el país como en el exterior; 17,041 asistencias médicas remotas y 363 casos de emergencia resueltos.

Aurora MSP es un robot alimentado y actualizado por más de 200 profesionales autorizados por el Ministerio de Salud Pública.

La plataforma está a disposición de los ciudadanos y las instituciones para servicios de orientación, conducción y apoyo durante la presente pandemia.

Recomendaciones

El ministro de Salud reiteró la importancia del respeto al toque de queda, el uso de mascarillas en los centros de trabajo, en los espacios públicos y medios de transporte para evitar el contagio del virus, así como la higiene de mano y el distanciamiento físico entre las personas.

En ese sentido, dijo que los niveles de transmisión que se observan en el país se deben al comportamiento social y a la inobservancia de las medidas preventivas recomendadas.

Amparo contra el presidente de la República

Varios candidatos a puestos legislativos sometieron una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para que sean declarado inconstitucional, por vía difusa, los decretos 213 y 214, que prorrogó el estado de emergencia y se estableció el toque de queda.

Los accionantes, Faride Raful, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional; Benny Metz, aspirante a la senaduría de San Cristóbal y Jonathan Liriano y Carolín Mercedes, que postulan diputaciones en las provincias de Santo Domingo y La Vega, respectivamente, solicitaron que el procedimiento sea conocido de extrema urgencia.

Representados por sus abogados Pedro Montilla, Jaime Rodríguez, Dángela Ramírez y Antoliano Junior Peralta, los accionantes sostienen que la formulación del actual estado de emergencia carece de certidumbre y seguridad respecto al alcance del ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y asociación y con ello afecta el ejercicio pleno de los derechos electorales.

En ese orden señalaron que los planteamientos enarbolados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, respecto de la validez del decreto no satisfacen los criterios jurídicos que deben imponerse y no atienden las faltas fundamentales que afectan al mismo.

Sostuvieron que la población debe tener claro cuáles son los comportamientos prohibidos en el marco de la restricción a los derechos y la razón de los mismos, pues de lo contrario se incurre en arbitrariedad.

“Al no estar claramente consignadas las medidas, no es posible evaluar si las mismas cumplen con otros principios contenidos en la Ley No. 21-18, como el de proporcionalidad, finalidad o necesidad. Obviamente para saber si una medida es proporcional, si cumple con la finalidad procurada o si es estrictamente necesaria, la primera condición es identificar cuál es el contenido y el alcance de la medida”, expusieron los abogados.

Solicitaron que, en virtud de ello, los jueces del Tribunal Superior Administrativo declarar inconstitucional los decretos 213 y 214, emitidos por el Poder Ejecutivo el pasado viernes 12 de junio, y dejar sin efecto la actual prórroga al estado de emergencia.

Concluyeron que lo anterior no impide al Gobierno procurar la declaratoria del estado de emergencia u otras medidas que puedan entenderse oportunas en la situación sanitaria actual, pero que las mismas deben estar sujetas a derecho y “no ser vagas, generales y arbitrarias”, como en la actualidad.