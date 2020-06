“Apuesto al potencial de Santiago y más desarrollo”

Es el candidato de Dominicanos por el Cambio y 15 partidos más, entre ellos el PRM

La independencia del Poder Judicial, modificación de las leyes de Seguridad Social y del envejeciente, así como mayor inversión para Santiago, acorde a sus aportes al Producto Interno Bruto, sustentan la propuesta de trabajo de Eduardo Estrella una vez forme parte del Congreso Nacional. Estrella, quien fue senador por Santiago hace más de dos décadas y cuenta con la experiencia de haber ocupado diversos cargos públicos, entre ellos Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, aspira ser nueva vez senador con el apoyo de una coalición de 16 partidos Políticos, encabezado por el suyo: Dominicanos por el Cambio, el Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y Alianza País, entre otros.

¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta como candidato a senador?

Fundamentalmente la independencia del Poder Judicial. Eso para mí es un tema neurálgico donde el procurador siempre sea independiente del Poder Ejecutivo, la independencia del poder judicial abarca más cosas, pero está siempre como punto de referencia. Nos hemos comprometido que haya una modificación constitucional, que eso se quite de la Constitución, que no sea la voluntad de un presidente. También quitar que el Procurador sea parte del Consejo de la Magistratura, pues nunca debió haber estado porque no debe participar en la escogencia de los jueces. Yo creo mucho en la ley del primer empleo, y hemos planteado dar un incentivo a las empresas para que empleen personas que nunca han trabajado, porque uno de los requisitos es la experiencia. Otra de nuestra propuesta es luchar por la Ley del Agua, que tiene más de 10 años en el congreso y no sale, concomitantemente el tratamiento de aguas residuales.

¿Sus aspiraciones son respaldadas por 16 partidos, ¿cómo se da esa sinergia?

Eso me compromete más, todos me han apoyado sin pedirme nada a cambio, sino creyendo en mi propuesta, en mi hoja de servicio, y eso me da un compromiso doble con Santiago, el país y muchos sectores que me están apoyando. Hemos coincidido en muchos planteamientos en nuestras propuestas, podemos tener divergencia en algunos casos, pero la necesidad del país amerita que sus mejores hombres y mujeres se pongan de acuerdo y dejen a un lado las diferencias. Hay que mandar un mensaje como sociedad, tenemos que salir adelante, yo apuesto a mi país, yo apuesto a que Santiago se desarrolle más, pues tiene un potencial para desarrollarse”.

¿Una petición del empresariado es una inversión en la provincia acorde a sus aportes al PIB, qué opina de la misma?

Para mí es importante defender que a Santiago se le asigne más partidas en el presupuesto nacional, el sector empresarial aporta el 14% del Producto Interno Bruto y se le da prácticamente una migaja en la asignación presupuestal, el año pasado el presupuesto era 3,600 millones y lo bajaron a 1,700, menos de la mitad, en el congreso voy a pelear por eso. Además creo que junto con eso, el senador debe dar la cara, darle seguimiento a las obras, yo crítico que a Santiago tienen 7 años asignándole fondos al Cabral y Báez y no se rinde cuenta de eso, no hay una autoridad que pregunte qué pasa con eso, que el organismo que esté haciendo eso le rinda cuenta. Tú vas a todos los municipios y la gente de Santiago lo que te habla de demandas, pero siente que no tiene interlocutor, quiero ser un doliente de mi provincia.

¿Qué proyectos propondría para lograr mayor desarrollo?

Defenderé proyectos regionales como el muelle de Manzanillo, seré un abanderado para que en una inversión de energía eléctrica se le de participación al Cibao, la mayoría de plantas de energía del país están todas en el sur, o sea en el Cibao no hay una planta de generación eficiente, de mucha capacidad. Entonces, ¿por qué no la ponemos en Manzanillo para que el Cibao no dependa tanto estratégicamente de esas regiones? También abogaré por la modificación de la Ley del Envejeciente, adaptarla a la ley de Seguridad Social, tengo mucho dolor con esa ley porque fue autoría mía, se promulgó en el 98 pero solo han puesto en vigencia un 30%. Que sea modificada al igual que la Seguridad Social, tanto en el régimen de Salud Pública de seguro médicos como el plan de pensiones, empezando por regular las AFP, muchos tópicos que entiendo deben modificar, ya que fue una hechura de Chile y de los 30 países que originalmente copiaron, en más de 20 la han adaptado a la realidad.

¿Y en el ámbito ambiental, donde hay problemas latentes por años?

Mayor inversión, de ahí se desprende todo, un mayor presupuesto va a venir a enfrentar muchas necesidades en el orden ambiental, de salud pública. Legislar de manera específica, en el plano ambiental problemas como el río Yaque, pero esto debe venir en una ley del medio ambiente global, todos los ríos que van al Yaque están contaminados, las dos contaminaciones más grandes se llaman el río de Nibaje y el arroyo de Gurabo, todos esos Hoyos Bartola, Puchula.

¿Desde su gestión como senador se han producido grandes cambios en la sociedad, como actualizaría su accionar?

Hiciera más aportes, hoy más que nunca en Santiago, en el país, debemos unificar la sociedad, yo quiero ser un ente conciliador, en la medida de lo posible hacer este papel y esa gestión en todo Santiago, que los proyectos sean consensuados, proyectos comunes, entiendo que con Luis Abinader a la cabeza tendremos el apoyo que Santiago necesita para hacer muchas obras prioritarias.

¿Qué opina del actual senador y qué haría diferente?

En cuanto a opinar, que opine la población dominicana, y en cuanto a qué haría diferente, haría muchas cosas, en política no es mi estilo hacer referencias personales, no me ha gustado ganar votos detractando los opositores.

¿Qué opina de la pandemia del coronavirus y las próximas elecciones?

Creo que la población debe perder el temor, la población ha aprendido a convivir con la pandemia, la gente no ha dejado de ir a los supermercados, a las farmacias, a los bancos. El llamado que hago es a la gente que acuda a votar pero guardando el distanciamiento, que no se dejen asustar de gente que puede estar interesada en expandir rumores en los días próximos a las elecciones para que no vaya a votar, pero creo que es un deber y un derecho ciudadano ; hemos aprendido a convivir con la pandemia que la gente quiere salir de la pandemia del PLD.

En cuanto al sector salud, ¿qué propondría para hacerlo más eficiente?

En Santiago hay que reconstruir, o casi hacerlo de nuevo, el Hospital Estrella Ureña, que es el hospital de la maternidad, que tenga una maternidad como amerita la región, Santiago debe tener bien terminado el hospital regional José María Cabral y Báez y el hospital de niños Arturo Grullón, pero para eso se necesita inversión a eso apostaremos desde el congreso.