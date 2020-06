Guillermo Moreno deplora debate de partidos sea cuál tiene más vínculos narcotráfico

El candidato presidencial de Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno, calificó como una vergüenza que en los partidos tradicionales el debate sea cuál tiene más vínculos con el narcotráfico y aseguró que lo más grave es que esas actividades ilícitas supuestamente operan con el apoyo de los organismos estatales.

“El narcotráfico ha permeado la política, pero también ha permeado la institucionalidad en el Congreso, la Justicia, pero también en la Policía en estamentos militares y a eso hay que ponerle fin y eso solo puede hacerlo un partido y un gobernante que tenga las manos limpias, que tenga el carácter y la determinación para enfrentarlo”, subrayó.

En otro tema, Moreno acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de parcialidad política y de falta de carácter para aplicar la Ley porque, según afirmó, lo ha venido demostrando que es permisiva con el partido oficial.

“Este caso de la candidata vicepresidencial (Margarita Cedeño) que es simplemente uno, que uno lo menciona porque es el más simbólico, desde el principio cuando fue electa lo que correspondía era la Junta Central Electoral que como maneja fondos públicos y esa función que ella realiza no le deviene de su condición de vicepresidenta, sino de un decreto el Poder Ejecutivo, entonces le correspondía indudablemente renunciar, pero quien debió exigirlo desde que fue nombrada fue el órgano electoral, es un ejemplo de decenas de ejemplos que ocurren, porque mencionamos el de la vicepresidenta porque es el más simbólico”, subrayó.

Igualmente, denunció que el día de las votaciones se genera un trastrueque de votos en los colegios porque “se ha impuesto como una regla que donde un partido no tiene delegados los demás se distribuyen los votos del que no tiene delegados”.

“A pesar de que en ese colegio electoral hay funcionarios que supuestamente son funcionarios públicos que supuestamente deben garantizar la expresión de la voluntad ciudadana, hemos participado en recintos donde hay seis colegios y por alguna razón solo tenemos delegados en tres colegios, en esos tres sacamos 12, 14, 22, en los otros tres, cero y eso es descarado porque estadísticamente es imposible, cuando se reclama se dice es que donde hay cero no reclamó nadie, no reclamó nadie porque no había delegado”, subrayó.

Explicó que la inequidad del sistema se evidencia, por ejemplo, en que cada delegado con su suplente le genera un gasto de mil pesos cada uno significaría una inversión de 32 millones de pesos solo ese día. “Vamos a celebrar las elecciones que al momento del conteo se abra a la ciudadanía y se haga en público, que el garante del conteo sea la ciudadanía”, subrayó.

Guillermo Moreno consideró que esa propuesta es posible donde haya niveles de equidad y de transparencia. “Todas esas adversidades tenemos que vencerlas, en Alianza País conocemos todo lo que hacen esos partidos para sobrevivir, no es que hacen algo que es una fórmula tan secreta que nadie sabe, no es así, lo que pasa es que quien tienen principios no incurre en esas prácticas porque entonces no tendría sentido que exista”, sostuvo.

El político fue fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa de Color Visión que se transmite los sábados a las 11:00 de la noche.

Obstáculos para los proyectos alternativos

El líder y presidente de Alianza País sostuvo que uno de los problemas que tienen los proyectos políticos alternativos que el que dirige es que no hay garantía de equidad en la competencia electoral.

“Cuando se ve una propaganda apabullante, sin control en vallas, a todos los niveles porque la JCE es incapaz de generar equidad, cuando hay unos recursos que se distribuyen y hay 4 partidos que se toman el 80%, entonces está en la carrera, pero es una carrera de 100 metros y a ti te colocan 200 metros atrás”, se quejó.

Agregó: “A uno le duele ver como muchas veces la gente claudica en los principios y termina buscando el camino más corto, pero en la misma lucha uno se convence de que está del lado justo de la historia, que estamos defendiendo las causas que dan sentido a esta patria, son causas tan elementales que da pena que uno tenga que repetirla”, expresó.

Sostuvo que parte de la estrategia de los partidos tradicionales es desanimar a la población para que no apoye los proyectos alternativos.

“Habrá un punto de quiebre de todo esto, es decir que esto, esto no lo inventamos nosotros, esas es la historia, Trujillo (Rafael Leonidas) duró 30 años y hubo un momento que hubo un punto de quiebre; Balaguer (Joaquín) duró 12 años, pero hubo un momento en que se produjo el quiebre, así mismo ocurre con el PLD ahora, tiene 20 años en el poder, y este luce de que es el momento ya de quiebre”, argumentó.

Sostuvo que el problema no es solo llegar al poder sino cómo se llega y, más aún, que cuando se alcanza qué haces. “El que en el proceso de llegar empieza a renunciar a los principios entonces hará todas las concesiones, porque el que le hace la primera concesión sigue haciendo lo mismo”, advirtió.

Moreno criticó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por haber hecho alianzas electorales con Leonel Fernández al considerar que el expresidente también es responsable del daño que afirma el PLD le ha hecho al país.