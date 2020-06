Acusan a David Ortiz de querer “desalojar” a su hijo de menor de una residencia

View this post on Instagram

Momento dónde el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, acude presuntamente a desalojar a su hijo David Andrés, quién procreo con su ex pareja Fary Almánzar, en una propiedad de Samaná. . En un video colgado en la cuenta del menor se escucha a la madre de Fary, reclamarle a Ortiz sobre su comportamiento. #elCaribe