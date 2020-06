Leonel Fernández: son innegociables los derechos de los trabajadores 

Santo Domingo.- El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados esbozó algunos de los puntos que contempla su propuesta de gobierno en materia de seguridad ciudadana y el sistema de Justicia.

Leonel Fernández, durante su participación en “Encuentros con Candidatos Presidenciales 2020”, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), fue enfático al responder sobre la insistencia del sector capital en reducir o eliminar la cesantía en una nueva reforma laboral.

Al respecto, dijo ante la preunta de uno de los panelistas, que de lo que se trata es de “justicia laboral”, y que “los derechos adquiridos de los trabajadores son innegociables”.

“Comprendo que no puede haber generación de empleos, no puede haber mejoría de las condiciones de los trabajadores si no existen las empresas, pero también considero que los trabajadores que son los productores de las riquezas tienen derechos adquiridos que deben ser preservados”, enfatizó.

Precisó que aunque ciertamente en distintas partes del mundo se han hecho reformas laborales y se ha hablado de flexibilización del mercado laboral para hacer las empresas más competitivas y promover el crecimiento, todo puede ser objeto de examen, “No pueden ser eximidos o no pueden ser despojados de un derecho adquirido y universalmente reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, enfatizó.

Fernández consideró que a partir de ahí se puede generar todo debate, pero siempre tomando en consideración que hay derechos de los trabajadores adquiridos durante décadas que no pueden ser desconocidos”.

Invitó a recordar que el derecho laboral no es como el civil, sino que es un derecho de discriminación positiva en favor de los trabajadores cuando se consideró la relación de trabajo en el marco del derecho civil como dos partes equilibradas.

“Insisto en la necesidad de preservar los derechos adquiridos de los trabajadores, esa parte es innegociable: el derecho a la sindicalización y al pacto colectivo, son elementos integrales del derecho de los trabajadores”, reiteró.