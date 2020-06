12 movimientos independientes ingresaron al PRD

Santo Domingo. - El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, juramentó este domingo a un grupo de doce movimientos independientes, ex dirigentes del PRM; FP; BIS; PRSC; PAL, PLR; jóvenes empresarios y comunicadores, en un acto celebrado en la casa nacional de esa organización política.

Tras tomar el juramento, Vargas declaró sentirse ampliamente complacido de recibir en el PRD a valiosos dirigentes, destacadas figuras del ámbito social, políticos, periodistas, comunitarios y religiosos.

El presidente del PRD, asimismo, vaticinó que desde ya esa organización se consolida como el partido de la juventud debido a “la avalancha de jóvenes que a diario llegan para, desde aquí, hacer carrera política y ver concretizado sus sueños”.

A seguidas, les instó a votar en la casilla 4, y para que se integren a los trabajos políticos en esta recta final; de apenas 7 días que restan para las elecciones, “en la gestión del voto blanco” para que Gonzalo Castillo y nuestros candidatos congresuales resulten victoriosos este 5 de julio.

Los ex dirigentes del BIS juramentados, vienen del poblado Los Botados, de Yamasá; son ellos Freddy Ortega, Saúl Batista, Merys Méndez, Danelva Payano, Josefina de León, Andrea Severino, Pedro Enrique García Gisela de León Hernández, Marianela Payano Heredia, María Adelaidy Bello, Jazmín Eridania Laureano, Sergio Guillermo Quezada, Eddy Andrés Ortega, entre otros.

De la Fuerza del Pueblo, de La Romana, se incorporó el ex candidato a regidor Wandy Constanzo, y junto a él otros dirigentes de Haina.

Asimismo, el ex precandidato a diputado del PRM en SDN; empresario Juan Tomás Rodríguez, y los ex precandidatos a regidores por el mismo partido, Sensión de la Rosa y Edwin Manuel García. También el ex dirigente del PRSC Gilberto Hilario y con él decenas de dirigentes de Santiago, bajo la coordinación del ex senador del PRSC, agrónomo Pedro Bretón.

En tanto que del Partido Acción Liberal (PAL) de Los Alcarrizos, ingresaron el pastor José Jerez, vicepresidente; María Elena Germán, encargada de género; José Luis Almonte, vicepresidente; Luisa Méndez, de asuntos jurídicos; y los dirigentes Antonio Bautista, y Juan Peralta. Del Partido Liberal Reformista (PLR) Cándido Guzmán Moronta, la ex candidata a regidora Dignora González y con ellos decenas de dirigentes.

Igualmente fueron afiliados Eduardo Cepín, ex regidor en Los Alcarrizos del PLR; el ex dirigente del PRM en Baní Cristian Soto, y junto a él siete dirigentes más.

De igual manera, ingresaron Kersys Ramírez Ciprián, presidenta del movimiento Miguelistas con Gonzalo, empresaria y propietaria de la red de restaurantes “Carbón y Leña”, y junto a ella su equipo de trabajo representados por: Turey Reyes Rivas, Teresa Asunción Santana, Nelson José Rodríguez, Nelson Julio Granyerard Bencosme, Patrik Henry Caraballo, Cristopher Vicioso, Cinthia Nieves Rosario, entre otros.

También, del movimiento Pastoral Comunitaria (MOPAVISCO); representado por el pastor Porfirio Olivero, y junto a él 25 pastores; treinta y dos cooperativistas Colmaderos; coordinado por Francisco Ventura; y de la organización Juventud Sangre Nueva, representado por Perla Pérez; acompañado de otros dirigentes.

Se incorporó, además, del movimiento de Cineastas y Productores de Televisión (CIPROTEGO), el cineasta Conrado Ortíz, y varios directivos; y juraron coordinadores del movimiento Flash; presidido por Alberto Vargas; un grupo de Cafetaleros de Baní, representado por Jorge Guerrero; Cafetaleros del Sur, y decenas de dirigentes del movimiento de campesinos agrícolas (FRECORESCA), coordinados por Pedro Espinosa; y una treintena de líderes comunitarios.

Otros movimientos juramentados fueron: Nosotras con Gonzalo, Nacional de Productores de Cosméticos (UNAPIMECO), y Villa Duarte con Gonzalo.