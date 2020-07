Sergia Elena a Margarita, “ojalá que no se quede sin pito y sin flauta”

La candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados, Sergia Elena Mejía de Séliman resaltó hoy que la carrera política de su colega del partido de Gobierno es prueba fehaciente del compromiso de Leonel Fernández con el avance y la participación pública de las mujeres.

Durante una entrevista hoy en el Gobierno de la Mañana de la Z-101, la compañera de boleta del expresidente de la República deseó a la actual vicepresidenta y candidata nuevamente al cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño de Fernández que no se quede “sin el pito ni la flauta” por decidir no apoyar a su esposo.

“Si hay alguien que ha dado connotaciones de ser respetuoso y de apoyar las decisiones de las mujeres ha sido Leonel Fernández, si no hubiese sido por eso ella (Margarina Cedeño) no hubiese tenido el apoyo que tuvo durante los ocho años que fue primera dama de la República y no hubiese sido dos veces promovida por él a la vicepresidencia de la República.

Y acotó “Ojalá que esta decisión que ella ha tomado de acompañar al candidato del PLD en vez de a su esposo y quien fue su líder toda la vida, no la haga quedarse sin pito y sin flauta”.

Mejía de Séliman resaltó la comprensión y el respeto del presidente de la FP hacia esa decisión de su cónyuge.

Sergia Elena de Séliman respondió declaraciones de Cedeño en las que tildó a su esposo y tres veces presidente de la República, de una actitud machista, al negarse a comentar declaraciones de la candidata del PLD, según le solicitaron periodistas.

Fernández dijo en la ocasión que no le correspondía responderle, por ser ella aspirante vicepresidencial y él presidencial, con lo cual no estaban al mismo nivel de debate.

La alta dirigente del PRSC puntualizó además que su candidatura y la de Fernández están bailando pegadas por el segundo lugar con las del PLD, de acuerdo a las mediciones de trabajo que realizan.

“Estamos unos puntos por encima del candidato del PLD y sabemos que la fuerte sustentación del presidente Fernández en las bases del PLD así como el segmento independiente del electorado lo llevarán al triunfo en la segunda vuelta”, precisó.

Afirmó asimismo que el partido de gobierno sólo obtendría unas ocho senadurías ya que los candidatos de la alianza congresual opositora ganarán en veinticuatro.