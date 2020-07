"El Torito", el artista que insistió e insistió y ahora es senador

Poco caso le hizo Héctor Acosta “El Torito” a los que constantemente le recomendaban, incluyendo casi la totalidad de sus colegas del arte, que no se metiera en política, porque hasta su fama y fortuna podía perder.

Pero más pudo su deseo, esperanza e insistencia de querer aportar más a su provincia Monseñor Nouel desde el Congreso Nacional. Finalmente, ha logrado salir airoso al desbancar a Félix Nova, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien estaba en la senaduría de la provincia desde el 2006.

La primera vez que la gente comenzó a ligar el nombre de El Torito con la política fue cuando en mayo de 2009, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, le propuso la candidatura para Senador por la provincia, pero en esa ocasión el artista rechazó la propuesta.

Sin embargo, en agosto de 2013, Acosta anunció su intención de ir por la senaduría de Monseñor Nouel en las elecciones de 2016. Desde entonces, eran constantes sus quejas contra el gobierno del PLD, por no atender a las necesidades de su provincia, o por el cobro de inscripción en colegios y universidades privadas, entre otros temas.

Aunque ha dicho que no tiene miedo de perder a sus seguidores en la música, “porque una cosa no tiene que ver con la otra”, está claro que El Torito no dejará de subir a los escenarios “por nadie”, pero desde este 16 de agosto su voz también se escuchará en el Senado, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRM).

“Toda la honra y la gloria sean para Dios. Quiero agradecer infinitamente a nuestro Dios por habernos permitido llegar hasta aquí. Y quiero efusivamente expresar mi gratitud a la gente de mi provincia que con tanto entusiasmo fue a las urnas a votar con una decisión firme”, expresó Acosta en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

“Solo le pido a Dios que me permita hacerlo bien y mantener mi corazón humilde delante de él, sabiendo que me han dado la honra de ser elegido para servir a mi pueblo”, agregó.

Aseguró que a partir del 16 de agosto será senador de Monseñor Nouel, no solo de un partido, sino que trabajará junto a todos hombres y mujeres que amen su pueblo y quieran el progreso para el mismo.

Figuras del arte lo felicitan

Varias figuras del entretenimiento dominicano, entre ellos cantantes y comunicadores, han felicitado a Héctor Acosta por su victoria como senador de la provincia Monseñor Nouel.

La “reina del merengue”, Milly Quezada, al momento de felicitarlo y motivarlo a que siga hacia adelante, dijo que “quien pone a Dios ante todo, todo será una obra bendita de Dios!”.

De su lado, el Marcos Yaroide le expresó “muchas felicidades mi querido amigo! Sabemos por tu buen corazón y con la ayuda de Dios, que harás una buena gestión para nuestra amada nación”. También, pidió “que Dios te de mucha sabiduría como a Salomón”.

Otro famoso que reaccionó feliz fue Charytín. “Que alegre estoy por ti @eltorito33… Mil felicidades!!! Estoy segura de que tu trabajo va a ser magistral de la mano De Dios!! Amén!”.

Además, el compositor y mánager de la orquesta Los Hermanos Rosario, René Solis, felicitó al senador electo. “Sé que eres un hombre de principios y que tus intenciones de ayudar a tu pueblo son auténticas. Pido a Dios que te acompañe en el trayecto, te guíe y te ayude a hacerlo bien”.