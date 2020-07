Dice Moscoso Puello no está preparado para recibir paciente con COVID-19

La Regional del Distrito del Colegio Médico Dominicano y los médicos del hospital Moscoso Puello denunciaron este jueves que dicho centro de salud no tiene las condiciones para recibir pacientes con COVID-19.

La presidenta regional del CMD, Yokasta Lara, informó que sin siquiera reunirse con el personal de salud del hospital Moscoso Puello las autoridades decidieron que el centro estaría recibiendo casos graves de coronavirus, sin haberse creado las condiciones para dicha contingencia.

Lara denunció que el hospital carece de personal médico, enfermeras, personal técnico, ventiladores, camas de insumos, EPP y tomógrafo el cual es cual es una pieza importante para el diagnóstico clínico.

“No nos oponemos a dicha apertura pero en estos momentos las condiciones no nos aseguran brindar un servicio humanizado y de calidad como los requieren los pacientes, como también no le garantiza la mínima condición al personal de salud”, indicó.

Dijo que el hospital Moscoso Puello hasta el momento es el único centro de salud de referencia nacional que está recibiendo pacientes con todo tipo de patología, excepto el Covid-19, donde dicho sanatorio no cuenta con un área adecuada para habitarlo para pacientes con coronavirus.

“Han desalojado el área de psiquiatría, donde no está en condiciones para recibir pacientes con coronavirus. Si ustedes van al área donde van habilitar no se ha determinado una ruta, incluso, hay una puerta que no hay forma de que si un paciente se pone grave usted no tiene como trasladarlos en una camilla porque no cabe”, detalló la presidenta de la Regional del Distrito del CMD.

Mientras que la encargada de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Moscoso Puello, Ángela Hernández, denunció que en esta área del centro de salud los suministros han sido escasos, así como guantes, mascarillas N95 e insumo de limpieza.

“Nuestro temor es que los suministros de todos los médicos fallen, porque sin estar recibiendo pacientes con coronavirus nos fallan con los suministros en una condición de COVID-19 por algún lado va a circular la enfermedad”, expresó la doctora Hernández.

En tal sentido los médicos solicitaron al Ministerio de Salud y las demás autoridades sanitarias acondicionar el hospital Moscoso Puello antes de habilitar el centro para recibir paciente con COVID-19.