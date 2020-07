Abinader realiza sus primeras designaciones

El presidente electo Luis Abinader anunció los nombres de las primeras cinco designaciones de los funcionarios del gobierno que encabezará a partir del próximo 16 de agosto.



El primer anuncio en ese sentido, fue la designación de Milagros Ortiz Bosch, quién será responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción de su gobierno.

“Mi primera designación es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno y la nación: doña Milagros”, tuiteó Abinader para dar inicio a una de cinco designaciones.

Agregó que Ortiz Bosch trabajará en transformar la Dirección de Ética en un organismo eficaz.

También anunció en un segundo tuit, la designación de Milagros Germán como directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia de la República Dominicana, posición que actualmente ocupa Roberto Rodríguez Marchena.

Abinader indicó que desde la próxima semana Germán se incorporará al equipo de traspaso de mando.

En tanto que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, será Roberto Álvarez, quien según informó el mandatario electo, desde ya está trabajando en la visita de dignatarios de los diferentes países, para asistir a la toma de posesión. y quien, también se incorporará a la comisión de transición en esta área.

El presidente electo de la República Dominicana, designó además a Roberto Fulcar como ministro de Educación y dispuso que de inmediato se integre al equipo de transición en esta área, para trabajar con las actuales autoridades en lo relativo al inicio del año escolar.

Fulcal fue el coordinador nacional de campaña de Luis Abinader y es uno de sus hombres de confianza.

Por otro lado, Lisandro Macarrulla será el nuevo ministro de la Presidencia de la República Dominicana y sustituirá a Gustavo Montalvo con quien ha sostenido reuniones en su calidad de coordinador de la comisión técnica de transición gubernamental designada recientemente por Abinader.

Durante la campaña electoral de Abinader, Macarrulla tuvo un papel preponderante coordinando el “Gabinete Presidencial”, que agrupa a empresarios y profesionales de distintas áreas.

Las designaciones dadas a conocer por el presdiente electo se harán efectivas el 16 de agosto, cuando asuma el gobierno.

Abinader continúa trabajando

Mientras tanto, Luis Abinader continúa recibiendo en su residencia a diferentes personalidades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para trabajar en la conformación de su equipo de gobierno.

Ayer desde tempranas horas el mandatario electo, mantuvo abierta la puerta de su apartamento ubicado en la Torre Lloret del Mar, del ensanche Paraíso para recibir a miembros de su partido.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, fue el primero en llegar, pero antes de entrar a la vivienda, dijo que Abinader se encuentra trabajando en el equipo que conformará su gabinete.

“Ustedes saben que el gobierno dominicano está integrado por cientos de instituciones y es un trabajo que requiere de mucho tiempo y mucho grado de oportunidad. Quizás por eso no ha estado tan público y visible como le hubiese gustado”, expresó en las afueras de la residencia del nuevo mandatario.

Paliza explicó que Luis Abinader está programando y calificando los ejes fundamentales de su gobierno, vinculados a la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

Salud y la educación serán la prioridad

Roberto Furcal, presidente de las tres comisiones técnicas para organizar el traspaso de mando y armador del proyecto político de Abinader, indicó que la Comisión de Salud creada por el presidente electo para atender el tema del coronavirus, se mantiene reunida en sesión permanente para estudiar el cuadro sanitario de la República Dominicana. Furcal calificó de seria y delicada la posibilidad de que el país pueda volver nuevamente a un estado de emergencia. “Es un tema de ciencia y como no soy médico no quiero adelantarme a una opinión que pueda resultar incorrecta. Prefiero esperar las recomendaciones de los científicos que están trabajando en eso”, manifestó previo a reunirse con Abinader y demás compañeros políticos que visitaron al mandatario electo. Explicó que otro de los asuntos que preocupa a la administración que inicia dentro de 36 días, es el inicio del año escolar, el cual, adelantó no está preparado para que las clases se impartan en la virtualidad total. “Ustedes me han escuchado decirlo por mucho tiempo y lo digo ahora porque no lo decía por campaña ni por hacer oposición: no estamos preparados para la virtualidad total, eso es un salto radical que tiene que dar el país, porque tenemos que marchar hacia la virtualidad”, dijo.