Fiscal General James entrega 1,5 millones de dólares a los supervivientes de acoso sexual y represalias en la industria de la construcció

18 ex-empleados, la mayoría mujeres de color, experimentaron acoso sexual por parte de empleados y gerentes de Trade Off

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que 18 ex empleados que sufrieron acoso sexual y represalias en el lugar de trabajo en una empresa de construcción con base en Long Island recibieron 1,5 millones de dólares. El acuerdo también establece un fondo para otros trabajadores que también experimentaron acoso sexual en la empresa. Una investigación de Trade Off, LLC y Trade Off Plus, LLC (colectivamente Trade Off) reveló un patrón de severo acoso sexual contra las empleadas durante el curso de al menos cuatro años y represalias contra muchas de estas trabajadoras cuando se quejaron del acoso.

Esto marca el primer acuerdo de la Oficina de la Fiscal General (OAG) sobre el acoso sexual en la industria de la construcción, que tiene un supuesto historial de mala conducta sexual y discriminación de género en su fuerza de trabajo.

"Todos los empleados merecen trabajar en un ambiente donde son valorados y respetados, y no están sujetos a acoso", dijo la Fiscal General James. "El acuerdo de hoy pondrá fin al trato deplorable e ilegal que Trade Off da a sus empleadas y proporcionará un alivio positivo a las valientes mujeres que se presentaron. Mi oficina sigue comprometida con la búsqueda de justicia en nombre de los trabajadores y con la exigencia de responsabilidad a los empleadores. El acoso sexual nunca será tolerado, ni en la construcción ni en ninguna otra industria".

La investigación de la OAG encontró que Trade Off, una compañía que proporciona mano de obra no sindicalizada y general en los sitios de construcción, se involucró en un severo acoso sexual y retaliación contra las trabajadoras que eran principalmente mujeres de color. Las entrevistas realizadas con testigos y la revisión de pruebas documentales sustanciales revelaron que al menos dieciséis mujeres fueron acosadas debido a que Trade Off no evitó o respondió adecuadamente al acoso sexual en sus lugares de trabajo. Además, al menos doce trabajadoras fueron despedidas después de que se quejaran de acoso contra ellas mismas o sus compañeros de trabajo.

Las empleadas reportaron acoso quid-pro-quo por parte de los gerentes que exigían actos sexuales por pago y oportunidades de horas extras, acoso físico y verbal por parte de los empleados varones, y fotos y videos sexualmente explícitos enviados por los gerentes y otros trabajadores. Además, los gerentes de Trade Off no tomaron las medidas adecuadas en respuesta a las quejas, y de hecho protegieron repetidamente a los acosadores del castigo.

Además de la compensación monetaria, como parte del acuerdo, Trade Off acordó emplear un monitor externo durante tres años, y creará una nueva y más completa política de acoso sexual sujeta a revisión por parte de la OAG, e informará regularmente a la OAG sobre su implementación de políticas e investigación de cualquier queja futura de acoso sexual.

"Es importante para mí poder hablar y arrojar luz sobre el acoso que las mujeres en la industria de la construcción enfrentan diariamente", dijo Jaleesa McCrimmon, ex empleada de Trade Off. "Nadie debe ser acosado y maltratado por tratar de hacer su trabajo. Agradezco a la Fiscal General Letitia James y a su equipo por entender eso, y por luchar duro para hacer una diferencia".

"Lo que yo y otros ex-empleados de Trade Off pasamos demuestra a menudo la forma sexista y abusiva del negocio de la construcción", dijo Tierra Williams, una ex-empleada de Trade Off. "Ninguna industria debería promover un comportamiento que sirva para degradar a las mujeres. Espero que este acuerdo ponga en aviso a todas las compañías como Trade Off, e inspire a las mujeres en el lugar de trabajo a levantarse contra la injusticia. Gracias a la Fiscal General Letitia James por ocuparse de este asunto."

Este asunto fue inicialmente remitido a la OAG por el e Mason Tenders District Council/Laborers Local 79.

"Elogiamos el liderazgo de la Fiscal en la lucha contra el acoso y las represalias en la construcción", dijo Robert Bonanza, Gerente de Negocios de Mason Tenders' District Council del Greater New York y Long Island. "Lo más importante es que agradecemos a las ex-empleadas de Trade Off por su valentía al presentarse para exponer el horrible tratamiento que vivieron en el trabajo. La Fiscal General James y las valientes ex-empleadas han enviado su mensaje alto y claro: El acoso sexual en la industria de la construcción es omnipresente, pero el estado de Nueva York siempre estará del lado de los trabajadores."

Este caso fue manejado por el Asistente del Fiscal General Michael O'Keefe Cowles y Jessica Agarwal bajo la supervisión del Jefe de la Sección de Ejecución Civil de la Oficina de Trabajo Ming-Qi Chu, la Subjefa de la Oficina Julie Ulmet, y la Jefa Karen Cacace. La Oficina del Trabajo forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Jefe Meghan Faux, bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.