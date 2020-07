Muere enfermera al someterse a liposucción

Santiago.- Una enfermera murió al someterse a una liposucción en un centro de salud de esta ciudad.

Se trata de Kimberlyn Cornelio, de 23 años, residía en el sector Villa Rosa, Cienfuegos en el distrito municipal Santiago Oeste. El próximo día 21 de este mes cumpliría los 24 años.

Cornelio fue intervenida en el Centro Médico Cibao donde según sus familiares falleció la noche del miércoles.

Amigos y parientes de la profesional de la salud han manifestado su pesar en las redes sociales ante la muerte de la dama.

“Me llena de pena y tristeza despedir a una vieja y querida amiga. No tengo palabras para decirle adiós a una amiga que compartió conmigo tantos recuerdos y momentos felices que aunque ya no con la misma frecuencia, el cariño y los recuerdos llenan de gozo mi corazón ya casi era tu cumpleaños y ahora ya no estás aquí, qué tristeza querida amiga siempre te recordaré fuiste y serás parte de mis mejores recuerdos de mi adolescencia”, expresa Yisell Jorge en la red social Facebook.