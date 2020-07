Diputado Bertico Santana califica como inapropiada marcha del 30 % de la AFP

El diputado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José -Bertico- Santana, calificó como inapropiada la marcha convocada este domingo por el diputado Pedro Botello, en reclamo ante el Senado la aprobación de la devolución del 30 % de los Fondos de Pensiones a los Trabajadores

La mañana de este domingo en una marcha hacia el Senado y acompañado de cientos de personas, el diputado Botello, dijo que prefieren ser contagiado de coronavirus a morir de hambre debido a la crisis que ha generado la pandemia en la República Dominicana y el resto del mundo.

Le recomendamos leer:

"La concentración no es apropiada, aunque la gente tenga la necesidad de hacerla no es lo más apropiado, no es lo más adecuado", expresó el legislador Bertico Santana, por la provincia Santo Domingo Este, al llegar a la Hostal Hodelpa Nicolás de Ovando, en la zona colonial, lugar designado por el presidente electo Luis Abinader como centro de reunión para la transición de la Presidencia.

Dijo que siente un gran nivel de preocupación por la escasez de la prueba PCR en los centros médicos, a pesar de que la propagación del virus cada día va en aumento.

En el último boletín emitido por el Ministerio de salud Pública, los muertos por coronavirus en el país totalizan 981, mientras que los infectados suman 52,855.

"A la prueba PCR hay que buscarle una solución. Porque para determinar la solución al problema que tenemos de coronavirus hay diagnósticar cuánto hay, quienes son y dónde están y para eso hay que hacer pruebas", agregó.

Asimismo, Santana indicó que en la sesión del próximo martes en la Cámara de Diputados se debe buscar una solución inmediata al tema de realización de la prueba PCR.

En la pandemia COVID-19, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, la prueba PCR se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. A esta herramienta se están sumando en los últimos días los test de diagnóstico rápido, más sencillos y rápidos, pero que no es cien por ciento segura.