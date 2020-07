Implicado en red de “César el Abusador” acepta ser extraditado a EEUU

Santo Domingo.- Uno de los implicados en la red de narcotráfico que supuestamente dirigía César Emilio Peralta (César el Abusador), este jueves aceptó voluntariamente ser extraditado hacia los Estados Unidos para responder por los cargos que pesan contra él en ese país norteamericano.

Kelvin Enrique Fernández Flacquer, alias Cotto, de 42 años, quien se entregó a las autoridades el pasado fin de semana, afirmó delante de los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que acepta libremente el proceso de extradición simplificado.

Al ser preguntado por los jueces en la audiencia de extradición, que se conoció de manera virtual, si recibió algún tipo de presión, Fernández Flacquer afirmó que no fue presionado y que quiere responder “por los que pueden ser sus hechos”.

Indicó que cuando se enteró de que era requerido por las autoridades se puso a la disposición y decidió entregarse a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Fernández Flacquer manifestó, además, que prefiere permanecer recluido en la DNCD y no ser traslado hacia una cárcel. Dijo que sabe cuáles cargos pesan en su contra, pero que no tiene detalles de los mismos.

La abogada representante de los Estados Unidos, Analdis Alcántara, indicó que contra el imputado pesan los cargos de asociación delictiva para poseer y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína.

El presidente del tribunal, magistrado Francisco Jerez Mena, ordenó levantamiento del acta donde indica que el imputado aceptó libremente ser extraditado y acogerse al proceso simplificado, la cual debe ser firmada por Fernández Flacquer.

El Ministerio Público ha informado que Fernández Flacquer fue requerido formalmente en extradición por los Estados Unidos mediante la nota diplomática No. 290 del 11 de mayo de 2020, apoderando el Ministerio Público de la misma a la Suprema Corte de Justicia, quien procedió a homologar la orden de arresto emitida en su contra por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de La Florida.

Otros supuestos integrantes de la red de narcotráfico ya fueron extraditados hacia los Estados Unidos, al aceptar voluntariamente el proceso, por presumiblemente incurrir en asociación delictuosa para poseer, distribuir e importar sustancias controladas a esa nación. Estos son José Jesús Tapia, Balazar Mena, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier.

Con Fernández Flacquer suman 21 las personas implicadas luego de desmantelada dicha organización criminal en de agosto del pasado año, incluyendo a supuesto principal cabecilla César el Abusador, quien fue capturado en diciembre de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, donde se encuentra a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

Al proceso judicial que se lleva a cabo contra la red que supuestamente dirigía “César el Abusador” le fue otorgada la calificación jurídica de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas, que constituye una violación a varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, además de violación a la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.