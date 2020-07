Madre pide ayuda para que su hija pueda caminar

Santiago.- Rosa Domínguez, madre de la niña Leah Esmeralda de cuatro años, llena de angustia solicita ayuda para su hija, que en días recientes, se le detectó una displasia de cadera con luxación, y reducción del tono muscular.

Domínguez, residente en El Ensueño, Santiago, señala que en días recientes, estudios médicos practicados, arrojaron que la niña debe realizarse de inmediato una cirugía correctiva de cadera, para poder caminar, cuya intervención tiene un costo de ocho mil dólares (US$8,000), por lo que pide ayuda, ya que este monto, no lo puede pagar.

Además, su hija padece hidrocefalia congénita no comunicante desde su nacimiento, y ante esta, y otras complicaciones, ha tenido que valerse de programas de ayuda gestionadas vía fundaciones, para que su pequeña pueda tener una vida normal dentro de su condición.

“Leah Esmeralda es una niña feliz, cariñosa y expresiva, su vida ilumina nuestras vidas y su sonrisa es uno de nuestros mayores motivos de lucha”. Manifestó Domínguez, quien es Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago.

La menor de cuatro, ha recibido terapias de rehabilitación física desde su primer año, domiciliaria y posteriormente en el Centro de atención a la discapacidad (CAID) en Santiago.

Las personas que deseen aportar a la causa, pueden comunicarse con Rosa al numero (809) 218-0983, también pueden hacerlo vía transferencias bancarias locales Banco Popular, a la cuenta número 779082502 a nombre de Rosa Beatriz Domínguez López , madre de Leah, o ingresando a la página de re caudaciones https://www.gofundme.com/, escribiendo en el buscador “Por amor a Leah - For the love of Leah”.