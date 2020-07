Gutiérrez Félix sobre derrota electoral: EE.UU. no quería PLD gobernara el país

Santo Domingo.- El historiador y dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Euclides Gutiérrez Félix manifestó este vienes que esa organización no estaba preparada para la derrota electoral acontecida en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales.

“Yo creo que mi partido no se preparó. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque el último dinosaurio del PLD soy yo en el Comité Político. Yo tengo 84 años de edad, pero mis compañeros creen que la experiencia se puede sustituir con la juventud y no es así, la experiencia es vital, fundamental”, adujo.

El también miembro del Comité Político recordó que con mucha antelación advirtió a sus compañeros que los yanquis no querían que el PLD gobernara el país y que un ejemplo de eso fue la amenaza hecha por Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, al presidente Danilo Medina, la cual calificó como un “atrevimiento”.

Gutiérrez Félix reveló que por eso sugirió, en una reunión, que el candidato de su partido Gonzalo Castillo no anduviera solo y sugirió conformar una comisión de dirigentes para acompañarle.

“Los yanquis ya no dan golpes de Estado, ni matan presidentes. Los yanquis, a través de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), montan su plan. Ustedes no se dieron cuenta que, en un atrevimiento, el secretario de Estado llamó al presidente de la República por teléfono amenazándolo, eso fue una amenaza”, explicó Gutiérrez Félix en una intervención telefónica en el programa radial “El gobierno de la mañana” que se transmite en la Z101.

“Yo les dije a mis compañeros hemos hecho un buen gobierno, y esos gobiernos que hizo Leonel (expresidente Leonel Fernández) con todos los errores que se cometieron, también fue un gobierno aceptable porque el gobierno de Leonel, que es el del PLD, modernizó la ciudad de Santo domingo y el gobierno de Danilo (presidente Danilo Medina) ha modernizado la infraestructura de la nación”, apuntó.

Reunión dijo en la próxima reunión del CP debe hacerse desde temprano para revisar lo acontecido en el pasado proceso

Traspaso del CEA

El historiador calificó también como un error el traspaso del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a Bienes Nacionales, según lo anunció el presidente electo Luis Abinader.

El funcionario manifestó que: “Yo no pondría nunca el CEA en manos de la administración de los bienes del Estado (en alusión a Bienes Nacionales), eso no tiene sentido”.

Gutiérrez Félix, quien además es Superintendente de Seguros, sostuvo que el país ha dado muchos tumbos sobre los bienes del Estado y manifestó que en términos administrativos, aún en los gobierno del PLD, no han estado bien manejado.

“Todavía ahí hay oficinas que están recibiendo porcentajes. Óyeme CORDE era la dueña de la Tabacalera, los Molinos de Santo Domingo, todas esas propiedades que eran de los Trujillo y todo eso se disolvió”, expresó

Indicó que uno de los países pequeños más ricos en el mundo todavía es la República Dominicana y destacó las playas del Este, Norte y la zona Noroeste del país.