Antoliano Peralta afirma que decisiones tomadas por Medina de no estar en el marco de la Ley serán revocadas

"Todo lo que sea contrario a la Ley, es revisable y revocable. Ahora bien, todo lo que se haya hecho en conformidad a la Ley hay que respetarlo".

Así se expresó este martes el designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien además aseguró que una vez el presidente electo Luis Abinader asuma la presidencia en próximo 16 de agosto van revisar las decisiones del presidente actual Danilo Medina y de no estar en el marco de la Ley van a ser revocadas.

Ha causado revuelo que en medio del traspaso de mando al presidente electo se hayan realizado ascensos a miembros de las fuerzas castrenses, la Procuraduría haya tenido que desmentir otros y además, se anuncie una nueva obra en Bávaro.

"Deben ser revisadas, pero hasta que no la revisemos no sabemos si hay alguna irregularidad. Lo que sí les puedo decir que esos ascensos aunque están en las distribuciones del presidente actual no parecen ser prudentes, porque en las acciones gubernamentales hay algunas que son legales, ilegales e imprudentes", expresó Peralta a su llegada al Hostal Nicolás de Ovando, lugar designado como centro de operaciones para la transición presidencial de Luis Abinader.

Lo antes expuesto, ha movido a reacciones de otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras personalidades, quienes cuestionan las promociones en pleno traspaso de mando, ya que a las autoridades del actual gobierno solo le quedan días de mandato.

El próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también informó que el mandatario actual no ha consultado al presidente electo Luis Abinader, sobre las decisiones tomadas durante el período de transición.