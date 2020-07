Padres de joven ultimado en San Carlos: Mi hijo no era de problemas, esa muerte no la merece

Santo Domingo.- Este 27 de junio, en el callejón que le daba acceso a su casa resultó herido Juan Aníbal Jiménez, un joven de 24 años, que trabajaba como motoconchista en el sector San Carlos, en el Distrito Nacional.

Horas después el joven murió. Los parientes de la víctima señalan como responsable a su vecino Nelson Euclides Santana, conocido como "Pirulo", quien supuestamente le propinó una puñalada por la espalda cuando Jiménez regresaba del trabajo a su casa.

Aunque la investigación está en manos de la Policía Nacional, los padres piden a las autoridades que den con el paradero del causante de la muerte de su hijo.

“Les hacemos un llamado al director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, que por favor nos ayude a capturar a este individuo, quien no permitió que mi hijo conozca a su hijo, porque su esposa está embarazada", exclamó Carlos Aníbal Jiménez, padre del joven estudiante de cuarto semestre de Educación Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Según moradores tanto Juan y Nelson habían discutido días antes. El presunto victimario aprovechó que el hoy occiso entraba en su motor por el callejón conocido como el Hoyo, donde ambos residían y de manera desprevenida lo apuñaló.

"Esa muerte no se la merece él. Este individuo sin mediar palabras le ha quitado la vida a mi hijo. Mi hijo no era de problema, un muchacho criado bajo las leyes del señor y viene y me quita la vida de manera desprevenida, sin pelear y sin mediar palabras", expresó su padre entre lágrimas.