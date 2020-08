Belkis Pérez: no temí entrar a un negocio que se piensa es de hombres

Desde hace años está dedicada a la venta de lubricantes para vehículos; para eso aprovecha su propia casa

Si Dios me bendijo con un punto de venta que yo no esperaba, por qué no aprovecharlo y montar mi negocio”. Con esas palabras responde Belkis Daneris Pérez a la pregunta sobre qué le motivó a dedicarse a vender lubricantes para autos.

“No tuve temor de entrar en un negocio que es propio de hombres. Quien dijo que las mujeres no podemos”, sigue diciendo la emprendedora al periódico elCaribe, que le abordó para conocer detalles sobre la actividad que realiza.

Es una emprendedora que ha sabido sobreponerse a las dificultades sin amilanarse. Sus clientes son mayoritariamente los choferes de la ruta 40 de Los Mina, Santo Domingo Este. La parada de esos trabajadores está ubicada frente a la casa de Belkis Daneris. “Mientras otros pensarían que la parada era disruptiva o un serio problema para la vivienda, ella vio una oportunidad, cuando esa estación fue colocada ahí.

“Yo sé de vehículos y tenía un mercado potencial en el frente. Tomé un crédito y adquirí productos para empezar la venta. He ido haciendo una clientela, inclusive con carros privados que transitan frente al local. Con esto he sacado mi familia adelante”, explica.

El crédito al que hace referencia se lo facilitó la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), una institución que otorga solo microcrédito individual. Tiene 53 años de labor y está presente en nueve provincias del territorio nacional a través de 15 oficinas, ubicadas, básicamente, en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), en la región Norte del país y en San Cristóbal.

El crédito promedio de la institución es menor de 19,000 pesos. “Cuando hablamos de la Fundación Dominicana de Desarrollo estamos hablando de reducción de pobreza, de reducción de desigualdad económica, de reducción de desigualdad económica, de creación de oportunidades para aquellos que son más vulnerables y de permitir que aquellos que no tienen acceso al sistema financiero formal puedan acceder al crédito”, ha dicho a este periódico Amelia Reyes Mora, la presidente de la organización.

Estudiosa

Para lograr mejores resultados en su negocio, Belkis Daneris Pérez analizó bien las necesidades de sus clientes potenciales, pues iniciaban labores muy temprano y no habían sitios abiertos para comprar aditivos o lubricantes. Así decidió estar disponible en los horarios matutinos de inicio de servicios de transporte público y nocturnos de finalización del servicio.

“Como vivo donde tengo el negocio, puedo atenderles más temprano y más tarde que los demás. Mis clientes se sienten cómodos con las facilidades que les doy, tengo el inventario de lo que necesitan y siempre tengo café caliente para ellos, como un valor agregado”, explica. Es buena para los diálogos.

Definitivamente, Belkis detectó la forma de aprovechar sus ventajas estratégicas para diferenciarse de competidores más grandes y hoy disfruta sus resultados. También analiza con detenimiento sus proveedores, pues recientemente cambió la marca de lubricantes que detallaba, por otra de más calidad y mejores condiciones del mayorista. Además vende piezas eléctricas, y bocadillos adicionales (café, picaderas, entre otros), para aprovechar necesidades de sus clientes en el horario de atención.

Se preocupa por tener bien señalizado su local y dar a conocer su disponibilidad de horario. Esta estrategia le ha permitido, cubrir las necesidades del hogar, ayudar a sus seres queridos y capitalizar el negocio.

Para ampliar el inventario y diversificar sus ventas la microempresaria se apoya mucho en los pequeños créditos que le otorgan. Es buena paga y por quedar bien ha logrado que le amplíen los montos, siempre que los requiere. “Eso me ha permitido adquirir el producto que deseo vender, mantenerme bien surtida, y tener la base para seguir ampliando mi oferta de productos”, agrega. Se involucra con las necesidades de la comunidad y ésta la consulta en iniciativas importantes. Es cuidadosa con la limpieza del local, desechando apropiadamente los residuos sólidos que generan los clientes. Belkis Daneris está ubicada en la calle Wenceslao de la Concha esquina Froilán Tavares #01, Los Mina.