{Video}: Denuncian cancelaciones masivas e irregulares en Ayuntamiento de SDO

Santo Domingo.- Decenas de personas denunciaron la mañana de este viernes despidos masivos en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste sin la entrega de la carta de cancelación y sin el pago del último mes trabajado.

Los manifestantes advirtieron que más de mil personas fueron desviculadas de manera irregular del cabildo, en momentos en que el país vive un estado de emergencia debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

"Esta es una injusticia. Uno entiende que hay que cancelar personas, pero exigimos que se haga de forma legal. Tenemos derecho a reclamar que se nos dé la carta a tiempo", manifestó Sonia del Carmen López, de 65 años, quien durante 18 años trabajó para el ayuntamiento en el área de limpieza.

Emilia Reyes, quien trabajaba en el área de registro civil, acusó al alcalde José Andujar de usar tácticas dilatorias para entregar la carta de despido y la certificación.

"En el ayuntamiento han entrado millones de pesos en estos tres meses, pero no se ha construido ninguna obra, a penas la limpieza de algunas cañadas. Ellos no pueden alegar que no tienen recursos para pagarnos", dijo Reyes.

Glenda Altagracia, quien laboró en el área de Espacios Públicos durante 19 años, manifestó que no detendrán su lucha hasta tanto no reciban una respuesta satisfactoria del cabildo, donde supuestamente dijo hay un brote de Covid-19 y dengue.

"Salud Pública intervino el ayuntamiento y dijo que debían cerrarlo, pero las autoridades se impusieron y siguieron trabajando poniendo en riesgo a la población", aseguró.