Embajada de RD en Egipto aclara que Ledesma Alcántara fue destituido por abandono de misión

La Embajada de la República Dominicana en la República Árabe de Egipto aclaró este viernes que Aquiles Leonel Ledesma Alcántara, fue destituido como Embajador extraordinario y Plenipotenciario y que luego ocupó la entidad causando algunos destrozos a su inmobiliario.

El pasado martes Ledesma Alcántara, informó mediante una nota de prensa que había presentado su renuncia formal al cargo.

En una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, la Consejera de esa sede, Esther Mirelys Minyety informó que después de ser destituido por no cumplir con su misión en El Cairo, el pasado 25 de julio Ledesma Alcántara, rompió la puerta principal de la Embajada con una pata de cabra y entró a la fuerza, rompió las luces y todas las puerta.

“Desde ese día, el señor Aquiles Ledesma ha mantenido la embajada bajo custodia y dormía dentro. También rompió todos los llavines de la oficina privada incluyendo la mía borrando tanto los correos donde estaban los trabajos de personas que habían solicitados algunos servicios consulares, como toda la información de la embajada”, detalló Minyety en la carta.

Agregó que Ledesma Alcántara no ha dejado entrar a los empleados, ni a ella como consejera de la embajada, hasta el 29 de julio, (fecha de la carta). Aseguró que tiene secuestrada la embajada.

Por otro lado, Ledesma Alcántara dijo que en mi oficina había 8750 dólares y 5970 libras, además de 100 dólares en otra oficina que hasta el momento no se sabe nada de ellos porque no han podido entrar a la embajada.

“Esto pasó no estando en hora de trabajo y tuvo que venir la policía nacional puesto el señor Aquiles no le quería hacer caso a la policía local que custodia la embajada. El Señor Aquiles puso en juego la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas entre Egipto y nuestra nación”, dijo Minyety.

En la carta dijo que Ledesma Alcántara después de provocar este escándalo, y ser destituido, renunció el 4 de julio.

Aseguró que la embajada estaba prácticamente sola desde que nombraron Ledesma Alcántara ya que él abandonó la misión.

“Hago este informe para hacerles conocer los hechos ocurridos en esta sede. Y yo como responsable en ese momento como encargada de negocios, y para que sea de conocimientos de la cancillería de la República Dominicana. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle a su Excelencia la expresión de mi más alta consideración y respeto”, concluyó la Consejera de la Embajada de la República Dominicana en la República Árabe de Egipto.

A continuación el comunicado enviado a Vargas Maldonado:

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EMBASSY OF THEDOMINICANREPUBLIC CAIRO, EGYPT

A: Excelentísimo Ing. Miguel Vargas Maldonado Ministro de Relaciones Exteriores

De: Sra. Esther Mirelys Minyety Consejera

Vía: Lic. Alba María Antonia Cabral Cornero Vice Ministra de Política Exterior Bilateral

Asunto: Informe de lo sucedido en la embajada de la República Dominicana en la República Árabes Egipto

Distinguido Ministro: Cortésmente tengo a bien dirigirme a ese Honorable Despacho con el fin de informarle de lo sucedido en la embajada de la República Dominicana en la República Árabe de Egipto.

El Señor Aquiles Ledesma después de ser destituido del cargo de embajador por incumplimientos en sus funciones y de no haber venido a El Cairo mientras fue embajador, llega de sorpresa el 25 de julio en la tarde, estando cerrada la embajada, rompió la puerta principal con una pata de cabra entrando a la fuerza y rompiendo las luces y todas las puerta de la embajada.

Desde ese día, el señor Aquiles Ledesma ha mantenido la embajada bajo custodia y dormía dentro. También rompió todos los llavines de la OFICINA privada incluyendo la mía borrando tanto los correos donde estaban los trabajos de personas que habían solicitados algunos servicios consulares, como toda la información de la embajada. Además, no ha dejado entrar a los empleados y tampoco a mí, como consejera de la embajada, desde el día 25 hasta hoy 29 de julio tiene secuestrada la embajada. Por otro lado, en mi OFICINA había 8750 dólares y 5970 libras, además de 100 dólares en la OFICINA de la Srta. Sarah que hasta ahora no se sabe nada de ellos ya que no podemos entrar a la embajada.

Esto pasó no estando en hora de trabajo y tuvo que venir la policía nacional puesto el señor Aquiles no le quería hacer caso a la policía local que custodia la embajada. El Señor Aquiles puso en juego la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas entre Egipto y nuestra nación. El Sr. Aquiles Ledesma después de provocar este escándalo, y después de ser destituido, renunció el 4 de julio. Esta embajada estaba prácticamente sola desde que nombraron al señor Aquiles ya que él abandonó la misión.

Hago este informe para hacerles conocer los hechos ocurridos en esta sede. Y yo como responsable en ese momento como encargada de negocios, y para que sea de conocimientos de la cancillería de la República Dominicana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle a su Excelencia la expresión de mi más alta consideración y respeto. Atentamente Lic. Esther Mirelys Minyety Consejera.