Un niño fallecido y 155 casas destruidas en el Cibao tras paso de Isaías

Comunidades siguen sin energía eléctrica en Santiago y Puerto Plata, donde se registraron mayores daños

El paso de la tormenta Isaías, ya convertido en huracán tras salir del país, dejó como balance en la zona del Cibao el fallecimiento de un niño de cinco años, 155 viviendas destruidas y varias comunidades sin servicio de energía eléctrica.

Los mayores daños se registraron en el municipio cabecera de San Felipe de Puerto Plata, donde ayer brigadas de la Defensa Civil, junto a las juntas de vecinos, realizaban un levantamiento de daños para determinar la cantidad de casas que perdieron sus techos.

Luis Joel Francisco, presidente del Concejo Edilicio del Ayuntamiento de Altamira, dijo a elCaribe, que desde el pasado jueves con el paso de la tormenta convertida en ciclón, prácticamente todo el municipio de Altamira permanece sin energía eléctrica.

En el municipio de San Felipe, la caída de árboles afectó el tránsito durante horas en las calles 30 de Marzo, Los Cueto, urbanización Aros Carau, San Marcos, Los Rieles, 27 de Febrero, la zona del malecón y en las comunidades Cupey y La Vigía.

La Defensa Civil estima que más de diez viviendas perdieron de manera total y parcial el techo de zinc o colapsaron. El local del organismo de socorro también se vio afectado por los fuertes vientos.

También colapsó una antena de comunicación en la urbanización Cafemba afectando el sistema de cable de alta tensión, pérdida de los techos de una estación de gas en San Marcos, del edificio comercial centro histórico en la calle Beller y el de una casa en el ensanche Luperón, según informó Wáscar García, encargado de la Defensa Civil en Puerto Plata.

En la zona de Veragua, entre Puerto Plata con Espaillat en Gaspar Hernández la crecida del río dejó anegadas a decenas de viviendas.

Muerte de un niño tras árbol impactar vivienda

En tanto que un menor de nacionalidad haitiana identificado como (Luisín Pie), hijo de Nero Pie, falleció tras un árbol aplastar la vivienda de madera y zinc propiedad de Maximiliano Ceballos, ubicada en la comunidad La Escalera del municipio Altamira en Puerto Plata.

Situación en Santiago y La Vega

En el caso de la provincia de Santiago, el director regional de la Defensa Civil, Francisco arias informó que solo dos viviendas se vieron afectadas por la caída de árboles o del tendido eléctrico.

La caída de una mata de mango destruyó una parte del zinc en la comunidad Monte Adentro y otra en el sector Pekín al sur del municipio. En el tramo carretero Jarabacoa-La Vega, nuevamente su paso se vio afectado por los deslizamientos de piedra en la importante vía. El reporte establece 19 viviendas anegadas por la crecida del Arroyo Nuevo y el río Las Auyamas.

Inundaciones en SFM

Mientras tanto en San Francisco de Macorís, decenas de familia de los sectores más vulnerables permanecen aisladas, casas destruidas y árboles derribados, tras el paso de Isaías, que provocó con sus fuertes lluvias inundaciones significativas en esta zona y el desbordamiento del río Jaya.

Entre los sectores más afectados se encuentran el Barrio Azul, La Ceniza, Ugamba, Santa Ana, La Altagracia y otros que han sido castigados por los torrenciales aguaceros y la crecida del río Jaya que esta madrugada penetró a decenas de viviendas que se encuentran en la margen del mismo.

Humildes familias que han sido afectadas narraron que lo han perdido todo, pues no pensaban que el río podría llegar hasta sus viviendas.

‘’A mí no me quedó nada. Se me fue mi cama, los mueblecitos... pues tenía que salvar a mi hijo”, comentó una señora del sector Barrio Azul con el infante en brazos.

Los residentes en el lugar explican que por el momento las autoridades no han acudido en su auxilio, pese a que le han llamado en múltiples ocasiones.

Escenas de dolor se observa en los rostros de las familias que han resultado afectadas, luego del desbordamiento del río, a consecuencia de los torrenciales aguaceros tras el paso de la tormenta tropical Isaías.

Algunos dueños lograron salvar parte de sus ajuares, pero otros solo se limitaron a salir de sus casas para evitar mayores consecuencias.

Residentes en el barrio Ugamba acusaron a las autoridades de indolentes, ya que se comprometieron a construir el puente y “todo quedó en promesas”.

Los aguaceros continúan en la zona, lo que podría agravar más la situación de los residentes en lugares vulnerables.

Los prolongados aguaceros han aumentado el caudal del principal río de esta población, cuyas aguas además han penetrado al residencial Neftaly III, ubicado en la salida hacia Santo Domingo.

En Samaná las fuertes lluvias desbordaron los ríos San Juan y Pueblo Viejo, dejando incomunicadas las comunidades de Paraje del Valle, Las Lagunas y Arroyo Seco. Además, producto de un deslizamiento de tierra, una vivienda fue parcialmente afectada.

Ciclón

Viento extremadamente fuerte producido por una depresión atmosférica que avanza en círculos girando sobre sí mismo.