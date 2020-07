Vinculado a César El Abusador acepta ser extraditado a Estados Unidos

Santo Domingo.- El supuesto cabecilla de una red de lavado de activos, desmantelada esta semana y que está vinculada al presunto narcotraficante César Emilio Peralta, "César El Abusador", aceptó este viernes ser extraditado hacia los Estados Unidos, donde pesan varios cargos en su contra.

Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, quien fue apresado el pasado martes, afirmó a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), apoderada para conocer el caso, que acepta libre y voluntariamente el proceso de extradición simplificado.

Velásquez Cordero indicó que aunque no tiene detalles de los cargos, quiere responder por los mismos en el país norteamericano, que lo solicitó en extradición.

“La verdad me siento mal porque me han atribuido cosas que no sé, la presión de quererme involucrar en una red de lavado y narcotráfico. Me siento muy mal y quiero protección, veo cosas raras, ruedas de prensa de la DNCD de cosas que desconozco”, afirmó en la audiencia, que se conoció de manera virtual.

Pidió perdón a sus familiares y a la sociedad “por el daño inconsciente”, que dijo, ha creado. Y además, solicitó protección para él y su familia, ya que afirmó lo quieren vincular en algo “que no tiene que ver”.

“Yo estoy sumamente arrepentido de todas las cosas que he causado”, manifestó Velásquez Cordero, quien de acuerdo a las autoridades presuntamente es el principal cabecilla de la red ilegal que llegó a movilizar en los últimos tres años más de 260 millones de dólares.

El presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó librar acta de que el imputado aceptó voluntariamente la extradición y además dispuso que éste permanezca recluido en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hasta tanto concluya el proceso.

Las autoridades dominicanas han dicho que en el transcurso de la investigación seguida a Velázquez Cordero se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019.

Indicaron que Velásquez Cordero ejecutaba las órdenes emitidas por Patricio Montero, que consistían en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.

Afirmaron además, que “El Pequeño" es el líder principal de la organización de lavado de activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, trabajaban con dinero proveniente del narcotráfico internacional, dedicándose a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.

La DNCD dijo que la organización logró lavar dinero para el narcotraficante César El Abusador por unos US$260 millones de dólares, de los cuales obtuvieron grandes beneficios.

“Estos lograron así disponer mediante inversiones de bienes raíces, compras de apartamentos, fincas, villas, casas, etc. vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los 15 millones de dólares”, indicó la entidad antidrogas.

El Ministerio Público explicó que ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo junto a la DNCD, luego del desmantelamiento de esa organización en el mes de agosto del pasado año, en el transcurso de la cual ya han sido realizados alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.