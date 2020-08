Autoridades dicen rey Juan Carlos I no ha ingresado a RD

Monarquía. La Dirección General de Migración (DGM) no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado al país en los últimos días, como afirmaron varios medios españoles.



El último registro que tienen las autoridades dominicanas es de un viaje realizado por el padre del rey Felipe VI al país entre el 28 de febrero y 3 de marzo pasados, dijo a Efe un portavoz de la DGM.

Esto no significa necesariamente que Juan Carlos I no se encuentre en territorio dominicano, solo indica que la DGM no tiene registro de ello, precisó la fuente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó previamente que carece de información sobre el rey emérito español.

“La Cancillería no tiene ninguna información oficial al respecto”, dijo a Efe el portavoz de la Cancillería dominicana, César Duvernay. Los periódicos ABC y La Vanguardia de España, informaron ayer que el rey emérito se encuentra en República Dominicana desde el pasado domingo, un día antes de comunicar oficialmente su intención de abandonar España.

Un portavoz de la urbanización Casa de Campo dijo a Efe que carece de información sobre la presencia del monarca en sus instalaciones y calificó estas informaciones como “suposiciones de la prensa española”.

Varios medios dominicanos, refiriéndose a diferentes fuentes aeroportuarias y de seguridad, han negado que el rey emérito se encuentre en el país caribeño, que ha visitado en múltiples ocasiones.

El rey emérito anunció su salida de España, debido a las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra sobre donaciones millonarias vinculadas con él y su antigua amiga Corinna Larsen, ante la sospecha de que se tratara de operaciones de blanqueo de dinero.

Urbanización de lujo

Casa de Campo, una lujosa urbanización a orillas del mar Caribe en el este de la República Dominicana, es, según varios medios españoles, la posible nueva residencia del rey emérito Juan Carlos I.

De momento se desconoce el paradero de Juan Carlos I, después de que el lunes comunicara a su hijo el rey Felipe VI su decisión de vivir fuera de España.

El rey Juan Carlos es buen conocedor de este complejo, ya que ha sido invitado en diversas ocasiones por su amigo Pepe Fanjul, un rico empresario azucarero cubano que es dueño de la urbanización, colindante con la ciudad de La Romana.

En 2015 asistió al acto en el que se bautizó con su nombre la calle principal del complejo, avenida que conduce hacia el aeropuerto de La Romana.

Este martes a las puertas del complejo había el movimiento normal de vehículos y de agentes de seguridad, además de unos pocos periodistas, sin ningún indicio de la presencia del rey emérito.

Ninguna fuente oficial en República Dominicana o en España han informado de la presencia del padre del rey Felipe VI en el país caribeño.

Casa de Campo es uno de los complejos residenciales más exclusivos no solo de la República Dominicana, sino del Caribe.

Las espectaculares mansiones que alberga dentro de las extensas instalaciones tienen la intimidad garantizada, puesto que los terrenos está alejados de todo y son inaccesibles para el no residente.

Además de los servicios básicos, este residencial de lujo cuenta con su propia marina y un campo de golf a orillas del mar.

Dentro del recinto también se encuentra el enclave de Altos de Chavón, la reproducción de una villa mediterránea, ubicada en unas colinas que dominan los meandros del río Chavón.

En esa zona hay un bonito anfiteatro, que sí se puede visitar previo pago de una entrada.

Gobierno español dice no tener información

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,aseguró “no tener la información” sobre el paradero de Juan Carlos I tras su salida de España y apuntó que corresponde al rey emérito o a la casa real facilitarla. Sánchez ha dicho desconocer dónde está don Juan Carlos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, ante las informaciones publicadas por diversos medios de que podría estar en la República Dominicana o en Portugal. “Corresponderá a su persona o a la casa real dar a conocer esta información, no al Gobierno de España. Hablamos de instituciones distintas”, se ha justificó ante las insistentes preguntas sobre el paradero del padre de Felipe VI.