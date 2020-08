La Armada incorpora buque guardacostas donado por EEUU

La nueva unidad de superficie es el primer buque donado por el programa regional que involucra a seis países del área, auspiciado por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos.

Fue construido por la compañía Metal Shark Boats, de 87 pies de eslora, cuenta con (02) motores Caterpillar, entre otras cualidades.

En referencia a esta cooperación, la embajadora de los Estados Unidos Robin S. Bernstein, expresó que "el Gobierno de los Estados Unidos, se complace en unir esfuerzos con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana para enfrentar los desafíos comunes y contribuir a la visión compartida de prosperidad y seguridad de los dos países".

En cuanto a la incorporación del guardacostas, “BETELGEUSE GC-102”, el cual estará bajo la administración de la Armada de República Dominicana, el comandante general de la Armada, vicealmirante Emilio Recio Segura, valoró la donación como un importante recurso que fortalecerá y facilitará la realización de las operaciones navales en contra de las amenazas emergentes dentro del litoral marítimo nacional.

En ese mismo sentido, continuó comunicando la Sra. Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin S. Bernstein, que este tipo de colaboración "es parte de un esfuerzo más amplio para desarrollar una capacidad compartida con la Armada dominicana para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima e interdicción de drogas para combatir las organizaciones criminales transnacionales".

El acto estuvo encabezado por el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Emilio Recio Segura, acompañado por el mayor general Estanislao Gonell Regalado, comandante general del Ejército de República Dominicana, quien representó al Ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, ERD, además, estuvieron presentes, el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, mayor general Richard Vásquez Jiménez, FARD., el Director General de la Policía Nacional, el mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte, PN.

De igual forma, asistieron en representación de la Embajada y el Comando Sur de los EE. UU., el teniente coronel Greg Johnson, US Marine Corps., agregado de Defensa, capitán de corbeta Jeff Garvey, US Cost Guard, Agregado del Servicio de Guardacostas y el capitán de corbeta Dan Slot, US Navy, Jefe de Sección Naval de la Oficina de Cooperación Naval en Santo Domingo.