Camacho dice “habrá béisbol invernal”

El nuevo ministro de Deportes dijo a elCaribe que el presidente Abinader tiene interés en que se realice la justa

Francisco Camacho toma hoy posesión como ministro de Deportes. Además del plan de trabajo que tiene en la oficina que asumirá desde tempranas horas de la mañana, hay un detalle especial que desea compartir. “Habrá béisbol invernal”, dijo Camacho tras participar en una entrevista con elCaribe el pasado viernes en la que señaló que es del interés del presidente Luis Abinader Corona que se realice el torneo de béisbol otoño-invernal, programado hasta ahora para comenzar el 30 de octubre venidero.

“Es un pedido del Presidente de la República. Este pueblo merece una válvula de escape. No es solamente un toque de queda y hay que llevarle algo al pueblo dominicano”, comentó Camacho, nativo de Santiago y quien dijo ser aguilucho desde “chiquitico”.

Indicó que, durante la campaña, sostuvo varios encuentros con el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía, con la finalidad de darle todo el respaldo para que la justa se celebre sin contratiempos, pese a la situación que vive el país por la pandemia del coronavirus.

“Sé que la válvula de escape más grande en la sociedad es el deporte. Garantizo que, si tuviéramos el deporte funcionando, estos toques de queda y este encierro fuera más suave porque la gente se refugia en la televisión y en el deporte”, apuntó el nuevo ministro.

“El presidente (Luis Abinader) es un hombre deportista que cree en eso y que quiere que haya torneo y este pueblo se merece eso. No solamente son malas noticias. Hay que darle buenas noticias. Este es un pueblo que le gusta y ama el béisbol”, señaló.

Apoyo a las federaciones

En cuanto a su agenda en la cartera deportiva, Camacho, ingeniero civil de profesión y quien tiene al taekwondo como parte de su vida, señaló que aumentará el respaldo económico a las más de 30 federaciones deportivas.

Sostuvo que en la actualidad el Ministerio de Deportes eroga una partida de poco más de 27 millones de pesos mensuales a las federaciones, presupuesto que, a su juicio, no alcanza debido a las tantas obligaciones que existen.

“Pongo el ejemplo de la Federación Dominicana de Taekwondo (de la que es su actual presidente), que recibe mensualmente 600 mil pesos, donde tengo 28 asociaciones trabajando legalmente todo el tiempo y cuatro que están en probatorio. De ese presupuesto tengo que suplirlo todo, incluido los equipos infantil, juvenil y superior, que si se me quema un bombillo, que buscarles utilerías a esas asociaciones, que si un atleta se da un golpe mandarlo a un médico. Todo eso no alcanza”, expresó.

Adelantó que Abinader, durante la campaña electoral, se comprometió a elevar las subvenciones al deporte.

“Ese aumento se hará siempre y cuando haya planes. Si hay planes habrá inversión. Ahora hay que demostrar los planes. En qué se va a invertir ese dinero. Una vez esta pandemia acabe, aseguro que habrá dinero para el deporte. Si no acabamos con esta pandemia no habrá deporte en el país. Vamos a ayudar al Presidente a salir de esto que está consumiendo todo el recurso, no solo de República Dominicana, sino del mundo”, dijo.

Es su deseo que, una vez las federaciones comiencen a recibir más recursos, se acabe la práctica de tener que tomar dinero prestado.

“Si no hubiésemos hecho esos préstamos, todas esas medallas que se exhiben, República Dominicana no hubiese contado con una. Mucha gente aquí no sabe que esa medalla olímpica que ganó Gabriel Mercedes en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008) se debe a un préstamo, porque el ministro de ese entonces (Felipe -Jay- Payano) no tenía el dinero para mandarlo a un clasificatorio en Colombia y la federación tuvo que buscarlo y así ha sucedido con otras federaciones. En los próximos días, esa práctica será descontinuada”, expresó Camacho, quien desde hoy sustituye en el cargo a Danilo Díaz, en las oficinas con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Continuidad en Fedotae

Camacho, padre de cinco hijos, ha estado al frente de la Federación Dominicana de Taekwondo desde 1997. Antes fue atleta, incluso selección nacional.

En su gestión, el taekwondo le ha aportado dos medallas olímpicas al país. Una primera, de plata, de Gabriel Mercedes, en 2008, y otra de bronce, de Luisito Pie en Río de Janeiro 2016.

Dijo que tras su nombramiento como ministro de Deportes, su permanencia o no al frente de Fedotae dependerá de los demás miembros que componen el comité ejecutivo de la federación.

“Ese es un tema ya tratado en una asamblea de la federación y mediante un documento se dictaminará sobre mi permanencia. Haré lo que diga ese documento. El taekwondo es mi vida y comencé a practicarlo en 1973. Respiro taekwondo. He dejado mi familia por el taekwondo y si digo que la quiero dejar, estaría hablando mentiras y soy un hombre que no hablo mentiras. Si la asamblea entiende que debo tomar una licencia lo haré. Los estatutos y la Constitución no me lo prohíben”, apuntó.