Presidenta del Conani asegura trabajará para esclarecer caso de la niña Liz María

Santo Domingo.- La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Paula Disla, no descartó este lunes que la muerte y desaparición de la niña Liz María se deba a la venta de órganos y aseguró que la institución trabajará de cerca con el Ministerio Público para que este caso se esclarezca.

“No es casual que cada vez que un niño o una niña es asesinado y su cuerpo no aparezca, la gente lo asocia a la venta de órganos. En muchos casos sucede que es así, otras veces no, simplemente hacen una desaparición cruel de un cuerpo inocente, pero esperamos que no sea este el caso”, manifestó Disla.

La funcionaria dijo que tiene toda su fe en que, a través de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, el MP hará su trabajo y confía en que lo harán bien.

“Desde el Conani trabajaremos sin descanso hasta lograr noticias diferentes sobre la niñez. Ya es hora de tener en los medios noticias positivas de nuestros niños y adolescentes”, indicó la funcionaria, quien ha dedicado más de 30 años de su vida a la actuación, específicamente en la televisión, cine y teatro.

Al ser juramentada como la nueva directora del Conani, afirmó que esa institución trabajará para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, la reducción de embarazos en adolescentes con el apoyo de las autoridades y del presidente, Luis Abinader.

La funcionaria apostó a la conciencia de la ciudadanía para luchar contra el abuso sexual infantil, para lo cual se crearán espacios de consultas con la participación infantil, por lo que pidió a la ciudadanía a que se sumen a esa iniciativa.

Además, Disla se comprometió a velar por un año escolar con protección y respeto a la integridad de cada niño y niña, para lo cual se podrá en marcha un plan de prevención y atención ante el Covid-19 y su impacto en la niñez y adolescencia.

La directora de Conani ratificó que el rol de la entidad es apoyar a las instituciones, hacer que cumplan su trabajo, y se comprometió a dar cumplimiento a un programa de gobierno comprometido en visibilizar y colocar a la institución en el lugar que le corresponde.