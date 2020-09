Brotan quejas por escasez de pruebas Covid-19

El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 474 casos nuevos de coronavirus, con lo que se elevan a 94,715 los infectados por el coronavirus en nuestro país.

La positividad de la enfermedad se encuentra en 28.02%, cifra que es menor a la registrada en los últimos días debido a que, de acuerdo con Salud Pública, el Laboratorio Nacional doctor Defilló no procesó muestras. Por lo general, según la entidad, el referido laboratorio reporta una positividad más alta que los centros privados.

A pesar de que el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, aseguraron que para este lunes se estarían aplicando en el país 100 mil pruebas PCR para diagnóstico del Covid-19 que llegaron a Aduanas el martes pasado, a las afueras del Laboratorio Nacional varias personas se quejaban ayer de la larga espera de hasta semanas que han tenido que sufrir para hacerse esa analítica.

Desde mitad del mes pasado, Julián Valenzuela ha estado visitando ese laboratorio con la esperanza de hacerse la prueba para confirmar si los dolores corporales que ha estado sintiendo desde entonces se deben al coronavirus. Sin embargo, lamenta que la única respuesta que encuentra es que “no se están haciendo citas por falta de insumos”.

“Ya no sé a dónde más ir. Me dicen que venga al día siguiente y que me apunte en una lista, pero eso lo estoy haciendo desde el 14 de agosto, y nunca me ponen fecha para hacérmela”, manifiesta Valenzuela, de Villa Mella.

Al igual que él, Ana Miguelina Rodríguez ha visitado ese laboratorio desde principios de la semana pasada, pero no le precisan cuándo le podrán hacer la prueba. “Necesitamos respuestas. No se puede jugar con nuestra vida”, expresa. Ayer al mediodía, ese laboratorio estaba cerrado y en los alrededores las personas se agolpaban exigiendo explicaciones.

Deleidy Guzmán Horacio, del departamento de Epidemiología, del Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, en el Ensanche Luperón, advirtió que desde hace cuatro semanas en ese centro hospitalario no se realizan pruebas PCR.

“Nosotros esperamos que las autoridades respondan lo más rápido posible, porque necesitamos trabajar con esos pacientes. Mientras, más personas necesitan la prueba, que vienen con sintomatología, pero no sabemos si de verdad tienen Covid-19. Es una disyuntiva”, apuntó Guzmán Horacio.

Más de 68 mil se han curado

El boletín 165 sobre el estado de la enfermedad en la República Dominicana también reporta 29 nuevos fallecimientos, para sumar un total de 1,710 muertos por el COVID-19. Por lugar de residencia, el 71.52% (1,223) de los fallecidos corresponden a 12 municipios.

La mediana de edad de los fallecidos es de 68 años, rango intercuartílico de 54 a 77 años. El 66.20% (1,132) son hombres. Comorbilidades de los fallecidos: hipertensión arterial (36.55%) y diabetes (23.57%). La tasa de letalidad se encuentra en un 1.81% por cada millón de habitantes, mientras la tasa de mortalidad es de un 163.66%.

De los 94, 715 casos reportados, unas 68,082 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras 17,468 se encuentran en aislamiento domiciliario y 7,455 están en aislamiento hospitalario, con 217 casos en las Unidades de Cuidados Intensivos, siendo los centros del Gran Santo Domingo los más ocupados con una tasa de un 42.86%, seguidos de Santiago con un 29.49% y el 8.76% en Duarte. En total, han sido notificados 273 trabajadores de la salud contagiados.

El pasado fin de semana, Arias indicó que además de los cuatro laboratorios públicos que estarán realizando pruebas PCR, serán habilitados más laboratorios del sector privado, pero que necesitaran los equipos de extracción de muestras, los cuales de tomaran alrededor de unos 15 días en llegar al país. El pasado viernes, el incumbente de Salud Pública sostuvo una junta con el mandatario en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló donde revelaron que ese centro contará con tres turnos de trabajos para triplicar la cantidad de pacientes que este recibe, de esa manera poder agilizar el proceso de detección.