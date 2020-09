Excandidato a senador de Monte Plata renuncia al Movimiento Ramfis y PNVC

Santo Domingo.- Asmín Aquino informó este jueves que presentó su renuncia irrevocable al Movimiento Ramfis Presidente y del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), así como de la coordinación político de la provincia Monte Plata.

Mediante una nota de prensa, Aquino, quien participó como excandidato a senador de Monte Plata en la boleta del PNVC, manifestó que siendo parte del grupo Ramfis Presidente 2020, puso a disposición todos los recursos disponibles para poder presentar una boleta digna en la provincia.

Sin embargo, el médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva, expresó que el primer golpe lo recibió cuando de forma sorpresiva, ya el partido plataforma (PNVC) había pactado con el gobierno del PLD, dejando sin aliento a todos los candidatos a regidores y síndicos que tanto empeño pusieron en el proyecto.

Expuso que tratar y hacer una boleta por un partido pequeño no es nada fácil y después de tantos recursos invertidos, “quedamos con lo que el señor Juan Cohen nos permitió”.

En su documento, el doctor Asmín Aquino que los candidatos no se pudieron desarrollar el trabajo político por el bajo desempeño mostrado por parte de los dirigentes tanto del PNVC como por del grupo Ramfis: “No pudimos tener un padrón a mano, no tuvimos propaganda, no tuvimos apoyo económico y ni siquiera el apoyo moral”.

Agregó: "Fuimos con lo peor y espero que no caigan en errores iguales en el futuro, por mi parte, me aparto deseando la mejor de las suertes".

Finalmente, el doctor Asmín Aquino señaló que no puedo decir que todo fue malo: "Allí encontré personas valiosas a las cuales llegué a respetar por sus posturas y forma de pensar. A todos esos amigos, muchas gracias por dejarme disfrutar de sus afectos".