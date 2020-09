Decreto.-El presidente de la República, Luis Abinader, designó la noche de ayer al cineasta y productor de televisión Alfonso Rodríguez como cónsul del país en Los Ángeles, en sustitución de Janet Blandino.

La decisión está contenida en el edicto 451-20, donde también nombró ocho funcionarios más.

El mandatario asignó a Xasica Rosario García cónsul general de la en Paris, Francia, en sustitución de Carmen Germosén Felipe.

Asimismo Shanty Rafael Castro Cortina y César Baltazar Méndez Pérez, cónsules en Saint Martin y Barcelona, respectivamente.

En el mismo edicto mediante quedaron nombrados José Altagracia Valenzuela Arias en Juana Méndez, Haití; Rubén Darío Cedeño Avila, en Cuba; Román Amparo Valdez en New Orleans, Estados Unidos; María Luisa Ubiera Zorrilla en Willemstad, Curazao y Cecilia Vidalia Rollins Tolentino en Ansapitre , Haití.

Trayectoria de Alfonso Rodríguez

Rodríguez es Licenciado en dirección y producción de cine de la Universidad de California en Los Ángeles en(1985), cuenta con un postgrado y maestría en en manejo empresarial de cadenas de televisión de la misma casa de estudios, (1987).

Es fundador de Color System Technoly, en Los Angeles, empresa inventora de la colorizacion de películas en blanco negro, iniciando con clásicos como "Miracle on 34th Street" with Natalie Wood, "The Maltese Falcon" with Humphrey Bogart, "Alfred Hitchcock Presents", trabajó en la producción de varias películas con figuras como Michael Douglas y Al Pacino, Regresa la Republica Dominicana donde maneja varios canales de televisión como Mango TV para Juan Luis Guerra, Telecentro canal 13 y Antena Latina cana7, realizando series y miniseries nunca antes hechas en la TV local.

Alfonso Rodríguez ha sido promotor de la industria cinematográfica y de la creación de su legislación. Es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine, de la cual fue su primer presidente.

Entres sus producciones se encuentran 7 meses y un Gaviño, Freddy, Kanibaru, Pulso, Malcriados, El Encuentro,

Cinderelo, Ladrones, Morir soñando, En alta Mar, Locas y atrapadas, Ponchao, Noche de circo, Mi angelito favorito, entre otras.