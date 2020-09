Cámara Cuentas revela ha tenido trabas para fiscalizar bienes

A propósito de que la Cámara de Cuentas se encuentra recibiendo las declaraciones juradas de los funcionarios entrantes que tienen como plazo hasta el próximo 15 de septiembre, el presidente de ese órgano reveló ayer que durante su gestión ha tenido trabas para poder evaluar y fiscalizar las documentaciones que entregaban los incubentes pasados.

Hugo Álvarez Pérez precisó que esos impedimentos se presentaron en la Superintendencia de Bancos, que le decía que la información que requerían era “secreto bancario” y en la Jurisdicción Inmobiliaria para poder confirmar que los inmuebles detallados por los funcionarios se correspondían con la realidad.

Las declaraciones del titular del organismo fiscalizados fueron ofrecidas cuando ayer se le preguntó si la Cámara de Cuentas está facultada para verificar todos los patrimonios que los funcionarios declaran ante ese organismo y, en ese sentido, fue que mencionó que en esa institución han tenido mayor éxito en Panamá en lo que respecta a las averiguaciones de cuentas, que en la misma Superintendencia de Bancos de República Dominicana.

“En el caso de la Superintendencia de Bancos nunca lo pudimos lograr porque ellos alegaban que eso era secreto bancario, pero tanto nosotros como el Ministerio Público está facultado para obtener esa información. También, en el caso de la Jurisdicción Inmobiliaria, siempre nos ponían muchas dificultades porque mira qué pasa; hay funcionarios que tienen un inmueble, por ejemplo en el interior, con su certificado de título que no está deslindado una carta de constancia y dice que fulano de tal tiene un inmueble con seiscientos metros cuadrados y sus mejoras, pero no especifica cuáles son las mejoras porque no está deslindado”, explicó Álvarez Pérez, al tiempo que precisó que no sólo está facultado para ello, sino que la Constitución y Ley lo manda.