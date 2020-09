Iglesia espera Senado no actúe repartiendo jueces JCE entre partidos

Santiago.-Iglesia Católica consideró que la selección de los jueces que hará el Senado para integrar la Junta Central Electoral es una magnífica oportunidad para demostrar que los métodos de repartirse los puestos entre militantes y simpatizantes de los diferentes partidos, es una etapa superada.

Llama a los miembros del senado a no contaminar este proceso y que no se presten al juego de poner a concursar a profesionales dignos, cuando al final no serán tomados en cuenta, porque ya la repartición estaba hecha.

Recuerda que la falta de institucionalidad ha sido uno de los graves problemas que afectan al sistema democrático dominicano.

“Por años el país ha sufrido este mal que impide que entremos al grupo de naciones en donde los procesos electorales transcurren de manera normal, y los encargados de organizarlos no son cuestionados, debido a que la ciudadanía confía en su independencia”, apunta el editorial del semanario Camino, órgano del arzobispado de Santiago y de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Espera que los próximos jueces del organismo comicial no estén contagiados por los intereses y compromisos partidarios de quienes los propusieron para desempeñar esa delicada función.

“Todavía nos falta un largo trecho por recorrer, para alcanzar esa meta tan necesaria, si realmente queremos vivir en un país mejor y con estabilidad social”, agrega.

La Iglesia católica se pregunta el por qué los partidos temen a la escogencia de profesionales capacitados íntegros, honestos y probos, que los tiene el país, que solo responden al interés de la patria y que actuarán sin favoritismos ni complicidades.

Indica que llegó el momento de brindarle a la comunidad nacional, el tener una Junta Central Electoral verdaderamente independiente, que solo tenga compromiso con la verdad.