Presidente Abinader recibe reportes de recaudaciones diarias a las 8:00 de la noche

El director general dela Dirección General Aduanas (DGA), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, reveló que todos los días a las 8:00 de la noche tiene que enviar al presidente Luis Abinader un reporte diario de las recaudaciones que hace en esa institución cada día.

“Todos los días a las 8:00 de la noche hay que mandarle sus números, todos los días, y el hombre es tan fuerte que un día te pregunta pero hoy hay doce menos que ayer, qué pasó”, reveló Sanz Lovatón.

Sostuvo que también dicho reporte se le envía al ministro de Hacienda, Jochi Vicente y “esa gente no oye, ni ven ni entienden, ese dinero tiene que aparecer”. “Se tienen proyecciones, se sabe el dinero que se va a recaudar, entonces con eso no se puede inventar”, subrayó.

Lovatón informó que hará tres auditorias a la institución en aspectos financieros y de procesos, y que esas investigaciones las harán la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y una tercera una firma auditora internacional.

Explicó que las dos primeras ya fueron solicitadas y que la tercera requiera un procedimiento que implica la conformación de un comité.

“Fuimos de las primeras instituciones en solicitar auditoría a la Cámara de Cuentas, pero la otra (la internacional) no la puedo hacer yo sino que es un comité que acabamos de conformar y la próximo semana vamos a convocar la licitación, es decir voy hacer tres auditorías, lo que paran esas auditorias tomará el curso que toman las auditorías”, puntualizó.

Destacó que el presidente Abinader instruyó a los funcionarios hacer auditorías y que además es mandatorio cuando se realiza un cambio de gobierno.

“No puede ser que la gente vaya a la función pública y tenga salir de la función pública con el temor de ser sindicado como corrupto porque aquí el sinónimo de ser diputado o funcionario es ser ladrón, o buscársela o si fuera un reparto”, observó.

El recien nombrado director de Aduanas informó que de entre las partidas para gastos de la institución encontró que se destinan 400 mil pesos en palitos removedores de café.

“Me encontré eso muy extraño porque ya tengo como 3 semanas en la DGA y bebo café tres veces al día y yo no he visto un palito de esos, me paré de mi escritorio y fui a cinco o seis escritorios y le pregunté a jóvenes y gente que trabaja ahí que con qué mueve el café y me dicen con una cuchara y la verdad nadie me habló de los palitos removedores de café y le dije, hermano eso no lo compre, pero eso es un solo caso y en cosas como esa hemos reducido el gasto en casi 55 millones de pesos con una sola revisión”, contó.

Sanz Lovatón hizo las revelaciones en el programa McKNNEY del periodista Pablo Mckinney que se difunde todos los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

Se debe modificar la Ley de DGA para quitarle poder al director

El también secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la Dirección Ejecutiva de la organización, sostuvo que impulsará la modificación de la ley de Aduanas que data del 1958 y que otorga una amplia discrecionalidad al director que entiende no debe continuar.

“Queremos dejar una Aduanas más institucionalizada de la mano con los sectores productivos del país para que esos posibles errores inducidos o no y esa es una de nuestras metas, y la ley tiene 15 años en el Congreso Nacional y no ha podido salir porque es una ley polémica, es una ley que enfrenta sectores, es una ley muy polémica”, subrayó.

La máxima cabeza de la entidad de recaudación del país destacó que con ese objetivo se ha reunido con los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y del Senado, Eduardo Estrella. “Hay que buscar una mejor manera porque esto no puede ser discrecional porque a más poder más riesgos personales y quiero servir al país pero me quiero ir tranquilo para mi casa, donde quiera que hay una discrecionalidad hay espacio para errores inducidos o de buena fe”, observó.

Afirmó que es necesario regular el comercio por internet porque llegó para quedarse. “Lo que pasa es que hay quienes compran por ejemplo diez artículos de 180 dólares y lo traen por diferentes curiers, entonces, si son diez artículos de 180 dólares ya no son menos de 200 dólares son 200 mil dólares, entonces los 200 mil dólares si pagan”, aclaró.

Lovatón agregó que el papel de la DGA es verificar que una misma persona no esté comprando 80 blusas iguales para traerlas por distintos vías y luego venderlas a 200 dólares. “Porque le hago el anuncio que el que tenga deseos de inventar con eso, por el amor de Dios no inventen con eso, evitemos dolores de cabeza, porque nos llega la información de Estados y de Europa y hay una acuerdo entre DGA y la DGII y lo vamos atrapar y le vamos a dar en la madre”, advirtió.

Puntualizó que tiene en agenda impulsar el comercio de manera innovadora en acuerdos con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Asociación de Industrias (AIRD), así como la ANJE y los importadores de todo tipo con el objetivo de lograr una ley general de Aduanas realmente moderna.

Sanz Lovatón explicó que la DGA es una institución fundamental de la economía ya que administra alrededor del 25% de todo el dinero que se usa en la economía dominicana y tiene altos niveles de penetración en las relaciones internacionales. Agregó que actualmente la institución tiene casi 7 mil empleados y docenas de edificios en distintas parte de las ciudades del país en donde funcionan oficinas de recaudación y administrativas.

El director de Aduanas sostuvo que las recaudaciones han bajado en más de 40% producto del impacto del Covid-19 sobre la economía. Subrayó que el enfoque del gobierno no es gastar menos, sino gastar mejor.

Resalta combinación gabinete gobierno

El director general de Aduanas resaltó la elección que ha hecho el presidente Abinader de combinar los integrantes de la dirección de su partido con otras personas que no están vinculadas directamente a la política como el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel o la Procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“Luis ha podido darle crédito a su base política y esa combinación que ha hecho el gobierno de Luis se presenta como una gran promesa para el pueblo dominicano, pero soy de los que digo que va a llover no moja y hay que cumplir”, expresó.

Agregó que han recibido un estado en malas condiciones por la pandemia y por la salida estrepitosa e inesperada de los funcionarios del pasado gobierno.

Llamó a los miembros y dirigentes del PRM a ser comprensivos con relación al tema de los empleos. “Es verdad que ganamos un grupo, pero ahora gobernamos para todos los dominicanos porque de lo contrario somos irresponsables, entonces los que estamos al frente de instituciones, para darle oportunidad a los que esperan, y explicarle eso a la gente a veces no lo entienden que es como arreglar el motor sin apagar el motor”, explicó.