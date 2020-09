Piden nombren a los directores regionales por concursos

Corrientes magisteriales rechazaron la decisión del Consejo Nacional de Educación de otorgar plenos poderes al ministro de Educación Roberto Fulcar para designar los directores regionales y distritales, sin agotar los procedimientos establecidos en la ley 66-97 y el estatuto del docente.



La corriente Eugenio María de Hostos criticó que se violara el pacto educativo firmado por cientos de instituciones de la sociedad civil, partidos políticos, la presidencia de la República, el propio Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores.

A nombre de ese organismo, Eduardo Hidalgo, ex Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores dijo que no se cambia haciendo igual o peor que antes, y que ahora la medicina es peor que la enfermedad: “El ministro de Educación dijo –yo quiero mis directores- y no puede ser así, tiene que ser conforme a la normativa que es concurso de oposición”. Iguales criterios compartieron las corrientes Salomé Ureña y Emilio Prud Homme, en rueda de prensa realizada la tarde de este lunes en uno de los salones de la Asociación Dominicana de Profesores, con la presencia de los profesores Eduardo Hidalgo, Primitiva Medina.

Las entidades en conjunto hicieron un llamado al ministro Fulcar y al Consejo Nacional de Educación a colocarse al lado de la ley y el orden propiciando y estimulando el cumplimiento de las normas, respetando y haciendo respetar la ley 66-97, el estatuto del docente y el Pacto Educativo firmado por el presidente Luis Abinader.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, aseguró que el concurso de oposición mediante el cual fueron seleccionados los actuales directores regionales y distritales de Educación no realizó de manera transparente, debido a que, quienes resultaron ganadores pertenecían al proyecto político Andrés Navarro, exministro de esa entidad.

Explicó que en su momento cuando se anunció la iniciativa en el 2017, observó positivamente la medida de escoger a estos puestos directivos mediante un concurso, pero el proceso no fue transparente.

Dice nombramientos del 2018 fueron diáfanos

Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), afirmó que los directores regionales y de distrito que ocupan cargo fueron escogido en el marco de la trasparencia, del cual él fue participe. “Estos directores regionales y distritales que ocupan el cargo el día de hoy, fueron el resultado de un proceso competitivo, diáfano y profesional.