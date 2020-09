Diputados buscan dar salida a cúmulo de contratos de transferencia de inmuebles del Estado

Santo Domingo. La Comisión Permanente de Contratos de la Cámara de Diputados trabaja en el estudio del quinto grupo de iniciativas legislativas que tienen que ver con transferencia de inmuebles del Estado con tamaño por debajo de mil metros cuadrados.

El diputado Rafael Tobías Crespo, presidente de la Comisión, dijo que para hacer más ágil el proceso de estudio, decidieron dividir los contratos en grupos afines.

El legislador explicó que en tal virtud, seleccionaron todos los contratos de apartamentos, casas, terrenos y donaciones.

En su reunión más reciente, los integrantes de la Comisión trabajaron los primeros 30 contratos de apartamentos.

“Hoy vamos a trabajar treinta transferencias de apartamentos de diferentes proyectos residenciales, de las sesenta que tenemos, para que la Comisión decida”, sostuvo el legislador.

Crespo indicó, además, que la próxima semana trabajarán las treinta transferencias restantes.

En tanto que el diputado Carlos De Jesús Veras dijo que no ve mayores problemas en el tema de los apartamentos, por lo que pidió que se vea como un solo cuerpo, a fin de emitir un informe favorable a su aprobación.

“El presidente Luis Abinader tiene un proyecto de titulación masiva, por lo que entiendo que esta Comisión debe ser un puente para que las personas que tienen propiedades desde hace muchos años y no están registradas, puedan hacerlo, ya que de esa forma no están dentro del portafolio de registro inmobiliario y por lo tanto no están insertadas en la economía dominicana”, sostuvo Veras.

Mientras que el diputado José Alberto Aquino indicó que el don más preciado para una persona es tener una vivienda propia.

“Ya estas personas viven es estos apartamentos, son sumas pequeñas, por lo que creo que nosotros hacemos un buen trabajo con leer esto en bloque y emanar un informe positivo”, expuso el legislador.

En tanto que la diputada Ana Mercedes manifestó que el tema de los contratos fue motivo de preocupación en el cuatrienio pasado, por lo que entiende deben ser trabajados por grupos, a fin de que pueda avanzar.

“No podemos negarle a un ciudadano la oportunidad de tener legalizado su contrato. De esta manera también podrán pagar sus impuestos”, dijo.

En la reunión, realizada en el salón Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados, los legisladores trabajaron 30 transferencias de apartamentos, las cuales serán presentadas al pleno con informes favorables a su aprobación.